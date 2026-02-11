كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

السيد الحوثي: واجب الأمة الإسلامية الوقوف ضدّ العدوّ
عربي ودولي

السيد الحوثي: واجب الأمة الإسلامية الوقوف ضدّ العدوّ "الإسرائيلي" وشريكه الأميركي

2026-02-11 19:04
هروب المارينز الأميركي وخروج زمرة الشرّ الأميركية من صنعاء كان بحقِ نصـرًا عظيمًا من الله
60

توّجه قائد حركة أنصار الله اليمنية؛ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بـ"أطيب التهاني والتبريك إلى الشعب اليمني بذكرى الانتصار التاريخي الذي منّ الله به على الشعب في الـ 11 من شباط/فبراير 2015م بجلاء المارينز الأميركي ذليلًا من العاصمة صنعاء في نهاية لسيطرتهم المباشرة على مركز البلاد السياسي والإداري".

وتوّجه بأطيب التهاني للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبًا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، بقيادة الإمام الخميني في العام 1979م، وإقامة النظام الإسلامي المتحرر من هيمنة الطاغوت الأميركي والثابت في وجه مؤامرات الصهيونية على مدى 47 عامًا.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، بمناسبة ذكرى جلاء قوات المارينز الأميركية من العاصمة اليمنية صنعاء في مثل هذا اليوم من العام 2015.

وأوضح السيد الحوثي "أن الأميركي استغل فرض سياساته وتنفيذ مؤامراته ضدّ الشعب اليمني من وسط عاصمته وبإخضاع كبار المسؤولين في السلطة، حيث كان السفير الأميركي في صنعاء صاحب الكلمة والقرار الأول على كلّ مسؤولي البلاد".

أضاف: "هروب المارينز الأميركي وخروج زمرة الشرّ الأميركية من صنعاء كان بحقِ نصـرًا عظيمًا من الله، ولم يكن بمفاوضات وتنازلات، ولا بمساومات على حرية وكرامة واستقلال شعبنا العزيز، بل كان لنهضة شعبنا، انطلاقًا من هويته الإيمانية وثورته المباركة وإنجاز الـ 21 من سبتمبر وفشل مؤامرات الأعداء بعد ذلك ويأس العدوّ الأميركي من إخضاع الشعب اليمني من داخل العاصمة الأثر المهم بتوفيق الله ونصره لتحقيق هذه النتيجة المهمّة".

وأشار السيد الحوثي إلى أن الانتصارات التاريخية لليمن وإيران، هي "درس مهم لكل شعوب الأمة الإسلامية تعزز الأمل وترسخ الثقة بوعد الله الحق في مرحلة مهمّة جدًا يسعى فيها أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الإنسانية إلى تحقيق أهدافهم الشيطانية في السيطرة التامة على الأمة الإسلامية في إطار مخطّطهم بعنوان "تغيير الشرق الأوسط و"إسرائيل" الكبرى"".

وبيّن أن "الأعداء يستغلون ما يقوم به العملاء الموالون لهم من أعمال لتنفيذ مؤامراتهم وما يقدمونه من خدمة لهم، ويستفيدون أيضًا من حالة التخاذل والغفلة والتفريط في المسؤوليات المقدسة للأمة الإسلامية".

ولفت إلى أن الحقائق القرآنية الكبرى تجلّت عن سوء وإجرام وشرّ اليهود والموالين لهم في العدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني بقطاع غزّة على مدى عامين كاملين، وتجلّى للعالم أجمع مدى الوحشية والإجرام والطغيان الأميركي و"الإسرائيلي".

وأكد السيد الحوثي "أن الصهيونية العالمية، افتضحت بكلّ أذرعها وتشكيلاتها ومنظماتها وعملائها في الغرب والشرق"، مشيرًا إلى أنه في هذه الأيام "انتشرت خفايا الفضائح والفظائع الإجرامية للصهيونية بانتشار وثائق اليهودي الصهيوني المجرم جيفري إبستين، لتكتمل الصورة لكل شعوب العالم عن حقيقة الصهيونية في ظاهرها الإجرامي الرهيب الذي شاهده العالم في العدوان "الإسرائيلي" على فلسطين في قطاع غزّة إبادة جماعية بأفتك وسائل التدمير وقتلًا للآلاف من الأطفال والنساء وتجويعًا وتعطيشًا وقتلًا للأطفال الرضع في أحضان أمهاتهم وللخدج في حضّانات المستشفيات وغيرها من الجرائم والانتهاكات".

وختم: السيد الحوثي قائلًا: "إن على أمتنا الإسلامية مسؤولية عظيمة في أن تقود المجتمع البشري بقيم الحق والخير والعدل لمواجهة الطغيان الصهيوني، كما أن الخطر عليها أكبر من غيرها إن فرطت في هذه المسؤولية المقدسة التي إن نهضت بها حظيت بالنصر من الله، وبالتفاف الشعوب حولها، كما أن ذلك من الشواهد الكبرى على أهمية وعظمة الاتّجاه الإيماني والتحرري لشعبنا يمن الإيمان والحكمة، وكذلك لأحرار الأمة ومجاهديها، وإن واجب الأمة الإسلامية أن تكون أكثر وعيًا وأكثر اهتمامًا بنصرة الشعب الفلسطيني ومجاهديه والوقوف ضدّ العدوّ "الإسرائيلي" وشريكه الأميركي.

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران اليمن ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
