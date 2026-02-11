أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل؛ النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن دماء الشهداء ومداد العلماء شكّلا عبر التاريخ الركيزة الأساسية في حفظ المقاومة، مشددًا على أن المواجهة مع الظلم لم تكن بالدم وحده، بل بالدم والفكر، معتبرًا أن الرسالة والدين والولاية حُفظت بالتضحيات وبالثقافة والإنتاج الفكري والأدبي والشعري.

كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته حفل توقيع كتاب "للشمس ظلٌ آخر" للكاتب والشاعر أحمد شداد، والذي أقيم بدعوة من دار كاف للنشر في قاعة المحاضرات التابعة لبلدية شمسطار، بحضور علماء دين وفعاليات بلدية وفكرية وثقافية واجتماعية.

وأشار الحاج حسن إلى أن الشعر يخلّده الموقف، وأن القصيدة غالبًا ما تعبّر عن موقف في وجه من يسعى إلى طمس الحقائق، ما يجعلها وسيلة لتخليد الحقيقة وحمايتها. واعتبر أن الفعل المقاوم ليس أمنيًا أو عسكريًا فقط، بل هو فعل عسكري وأمني وسياسي وإعلامي وثقافي وفكري وأدبي، داعيًا إلى العناية بكلّ جوانبه، ولا سيما الجانب السردي من الأدب، في ظل ما وصفه بمحاولات السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى وجود عمل جارٍ لشطب تاريخ الإبادة التي شهدتها غزّة خلال العامين الماضيين، داعيًا إلى توثيق كلّ عمل فكري وأدبي وثقافي وإعلامي، بهدف حفظ الحقيقة ومنع العدوّ من محو الذاكرة وصناعة رواية كاذبة، مؤكدًا أن ذلك واجب في نصرة الحق ومنع تزوير التاريخ.

وفي ختام كلمته، أبدى الحاج حسن أسفه لضعف اهتمام الجيل الشاب بالثقافة، مشددًا على ضرورة حفظ القيم في زمن الانحطاط المادي والنفاق العالمي، وداعيًا المثقفين والأدباء إلى تسليط الضوء على الجرائم والانحرافات الأخلاقية وفضحها، كي لا تتحول إلى ظواهر اعتيادية تفرض على المجتمعات.

وتخلل الحفل كلمات لكل من مدير دار كاف للنشر الدكتور كميل حمادة، والبروفيسور علي مهدي زيتون، إضافة إلى كلمة للمؤلف أحمد شداد، تناولت مضمون الكتاب وأبعاده الأدبية والفكرية والقصائد الواردة فيه.

