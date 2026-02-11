تأهّل نادي الحكمة- بيروت، الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، إلى نهائي مسابقة كأس لبنان لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعد فوزه على نادي العهد في أولى مباراتي الدور نصف النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

ويلتقي الحكمة في المباراة النهائية مع النجمة الذي فاز على جويا في المباراة الثانية من نصف النهائي بركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب مجمّع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وسجّل للنجمة علي الفضل في الدقيقة 10، فيما سجّل لجويا حسن قعفراني في الدقيقة 22.

