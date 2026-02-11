أحيا الشعب اليمني الذكرى السنوية الحادية عشرة لاندحار قوات المارينز الأميركية، من العاصمة صنعاء، والتي شهدت اليوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، مسيرة جماهيرية حاشدة أمام مبنى السفارة الأميركية، احتفالًا بالذكرى التي تُخلّد خروج قوات المارينز من اليمن في مشهد وُصف بالخروج المذل بعد سنوات من التدخل والوصاية.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية ولافتات تؤكد رفض الهيمنة الأميركية وتجدد التمسك بالسيادة الوطنية والاستقلال، مرددين هتافات عبّرت عن الفخر بتلك المحطة التاريخية التي شكّلت تحولًا مفصليًا في مسار المواجهة مع المشاريع الخارجية.

وشدّدت الحشود الغفيرة على أن ذكرى "11 فبراير" تمثل محطة وطنية فارقة، كرّست إرادة الشعب اليمني في مواجهة التدخلات الأجنبية، ورسخت معادلة جديدة عنوانها القرار الوطني المستقل بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.

وأشار المشاركون إلى أن خروج المارينز الأميركي من اليمن شكّل انتصارًا سياديًا مهمًا، وأثبت أن إرادة الشعوب قادرة على فرض معادلاتها مهما بلغت أدوات الضغط، معتبرين أن إحياء هذه الذكرى يجدد العزم على مواصلة مسار التحرر ومواجهة أي محاولات للعودة إلى مربع الوصاية.

وتأتي هذه المسيرة في سياق فعاليات شعبية ورسمية واسعة تشهدها عدد من المحافظات اليمنية، إحياءً لهذه الذكرى التي تحضر في الوجدان اليمني رمزًا للكرامة الوطنية، وتأكيدًا عمليًا على أن اليمن لن يكون ساحة مفتوحة للنفوذ الأميركي مجددًا.

