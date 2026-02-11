أكد أمين مجلس الأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني، أنه " لا حديث عن تصفير التخصيب" في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الملف النووي، ومحذرًا من أن "إسرائيل" تحاول تخريب المسار التفاوضي، وتبحث عن ذرائع لإشعال الحرب.

وشدّد لاريجاني في حديث لقناة الجزيرة مساء اليوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، على أن المخططات "الإسرائيلية"، لا تستهدف إيران وحدها، بل تستهدف استقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح أن إيران لم تتلق "مقترحًا محدّدًا من واشنطن"، كاشفًا عن أن ما جرى في العاصمة العُمانية كان "تبادل رسائل"، ومضيفًا أن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن مستمرة، وأن "دول المنطقة تسعى لإنجاح المحادثات وموقفنا بشأنها إيجابي".

ورأى لاريجاني أن الإدارة الأميركية خلصت إلى "وجوب اتباع نهج آخر مع إيران غير الخيار العسكري"، مشيرًا إلى "أن الولايات المتحدة توجهت نحو المسار العقلاني بخوضها المفاوضات".

وجدد لاريجاني التأكيد أن لا مفاوضات بشأن أي ملف آخر غير البرنامج النووي، مضيفًا: "هناك أرضية مشتركة مع واشنطن بخصوص عدم امتلاكنا السلاح النووي".

وشدد لاريجاني على أنه "لا حديث عن تصفير التخصيب، فنحن نحتاج إليه في مجالات الطاقة وتصنيع الأدوية".

وقال ردًا على سؤال حول التهديدات الأميركية: "إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة".

وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن قطر تؤدي دورًا إيجابيًا في مجال الوساطة.

وردًا على سؤال حول امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية، قال لاريجاني: "لم يقم أحد بمنحنا التكنولوجيا النووية بل توصلنا إليها بجهودنا المحلية".

