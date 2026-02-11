كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أبو عبيدة: استهداف إيران عدوان على الأمة ومحاولة لمعاقبتها على دعم فلسطين

لبنان

بلدية بليدا تُدين استهداف منزل مأهول والمدرسة الرسمية تعلن تضامنها مع إحدى معلماتها
لبنان

بلدية بليدا تُدين استهداف منزل مأهول والمدرسة الرسمية تعلن تضامنها مع إحدى معلماتها

2026-02-11 20:34
31

أعلنت بلدية بليدا في بيان اليوم الأربعاء (11 شباط/ فبراير 2026)، أنّ العدوّ "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته المتكرّرة على البلدة، في انتهاكٍ صارخ للسيادة اللبنانية وللقوانين الدولية والإنسانية، مشيرة إلى أنه أقدم على استهداف منزل مأهول تقطنه عائلة آمنة مع أطفالها، حيث أُجبرت العائلة على إخلائه تحت القصف، قبل أن تعمد طائرات مسيّرة إلى إلقاء براميل متفجّرة عليه، ما أدى إلى نسفه وتدميره بالكامل.

وأضاف البيان أنّ استهداف منزل مدني يؤوي عائلة وأطفالًا يشكّل تصعيدًا خطيرًا، ويكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الأهالي ومحاولة دفعهم إلى مغادرة أرضهم. ولفت إلى أن قوات "اليونيفيل" حضرت إلى المكان صباح اليوم واطّلعت على حجم الأضرار، في وقت لم يصدر حتّى الآن أي بيان إدانة عن لجنة مراقبة وقف الأعمال العسكرية.

وختمت البلدية بيانها بالتأكيد على تمسّك الأهالي بأرضهم وحقهم في العيش بأمان في بلدتهم، مطالبة الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية بتحمّل مسؤولياتها الكاملة والعمل الفوري على تأمين الحماية للمدنيين ووضع حدّ للاعتداءات، ومشدّدة على أنّ بليدا ستبقى ثابتة بأهلها ومتمسكة بأرضها وحقها بالحياة الكريمة.

مدرسة الإمام موسى الصدر الرسمية تُدين استهداف منزل عائلة إحدى معلماتها

بدورها، أصدرت مدرسة الإمام موسى الصدر الرسمية في بلدة بليدا بيان استنكار أدانت فيه، "بأقصى درجات الغضب والاستهجان"، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال منتصف ليل أمس، باستهداف منزل عائلة الزميلة الأستاذة عبير محسن في قرية بليدا، عبر إلقاء قنابل متفجرة بشكل مباشر ومقصود.

وجاء في البيان: "إننا إذ نحمد الله عز وجل على لطفه وعنايته الإلهية التي حالت دون وقوع إصابات، نؤكد أن قيام العدو بضرب المنزل وتدميره بعد خروج الأسرة منه هو دليل قاطع على نية القتل العمد والترويع الممنهج ضد عائلاتنا الآمنة، وتجاوز لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية".

وأعلنت إدارة المدرسة تضامنها المطلق مع عائلة المعلمة عبير، مختتمة بيانها بالدعاء: "حفظ الله أبناء شعبنا، والخزي والعار للمعتدين".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان بليدا
إقرأ المزيد
المزيد
بلدية بليدا تُدين استهداف منزل مأهول والمدرسة الرسمية تعلن تضامنها مع إحدى معلماتها
بلدية بليدا تُدين استهداف منزل مأهول والمدرسة الرسمية تعلن تضامنها مع إحدى معلماتها
لبنان منذ 23 دقيقة
فضل الله: إعادة الإعمار مسؤولية الدولة وأولوية وطنية بعيدًا عن الضغوط السياسية
فضل الله: إعادة الإعمار مسؤولية الدولة وأولوية وطنية بعيدًا عن الضغوط السياسية
لبنان منذ 41 دقيقة
قطع للطريق الدولي بين لبنان وسورية.. احتجاجات مستمرّة بانتظار القرار السوري
قطع للطريق الدولي بين لبنان وسورية.. احتجاجات مستمرّة بانتظار القرار السوري
لبنان منذ ساعة
وزير الصحة يطلق التغطية الاستشفائية للجلطة الدماغية
وزير الصحة يطلق التغطية الاستشفائية للجلطة الدماغية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بلدية بليدا تُدين استهداف منزل مأهول والمدرسة الرسمية تعلن تضامنها مع إحدى معلماتها
بلدية بليدا تُدين استهداف منزل مأهول والمدرسة الرسمية تعلن تضامنها مع إحدى معلماتها
لبنان منذ 23 دقيقة
الشيخ قاسم: المقاومة ميثاقية.. والتجريد من السلاح يأتي لصالح
الشيخ قاسم: المقاومة ميثاقية.. والتجريد من السلاح يأتي لصالح "إسرائيل" وأميركا
لبنان منذ 4 ساعات
دعوة
دعوة "إسرائيلية" لتعزيز التحالف مع الإمارات في ظل تحوّلات الموقف السعودي
عين على العدو منذ 7 ساعات
توجيهات لجنود الاحتلال في الضفّة الغربية بمنع الفلسطينيين من حراثة أراضيهم
توجيهات لجنود الاحتلال في الضفّة الغربية بمنع الفلسطينيين من حراثة أراضيهم
عين على العدو منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة