أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام؛ أبو عبيدة، تضامن الشعب الفلسطيني ومقاومته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا أن أي عدوان عليها يشكّل اعتداءً على الأمة الإسلامية بأسرها، وانتهاكًا لسيادة دولة إسلامية، ومحاولة لفرض الإملاءات بالقوّة والتدخل في شؤونها الداخلية.

وشدّد أبو عبيدة، في بيان نشره عبر قناته على "تلغرام" اليوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، على ثقته بقدرة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على مواجهة أي هجوم، مشيرًا إلى الدروس التي لقّنها الإيرانيون للاحتلال "الإسرائيلي" خلال معركة "الوعد الصادق 3" في حزيران/يونيو 2025، ومؤكدًا حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم وتوجيه ضربات للمعتدين.

ورأى أبو عبيدة أن الضغوط والتهديدات المتواصلة ضدّ إيران، إلى جانب ما تتعرض له من حصار واعتداءات، تأتي في سياق محاولة لمعاقبتها على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني ولمقاومته.

وختم أبو عبيدة مشيرًا إلى أن "المقاومة تمكنت بفضل الله ثم بدعم أحرار الأمة من الصمود الأسطوري في معركة "طوفان الأقصى" وكسر هيبة العدو وإفشال كل أهدافه المعلنة".

الكلمات المفتاحية