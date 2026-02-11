أقامت التعبئة التربوية في حزب الله – القطاع الثاني في البقاع، وبالتعاون مع قسم التبليغ والأنشطة الثقافية اليوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، 3 ورش تربوية في مناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج)، بعنوان: "خلافة الأرض على ضوء القرآن الكريم".

قدّم الورش الشيخ زين الدين زين الدين في كلٍّ من المدرسة الأميركية العالمية وثانوية مركز البقاع التربوي، حيث شارك في الأنشطة:

- طلاب الصف الثانوي الأول والثاني في المدرسة الأميركية العالمية، بعدد 35 طالبًا وطالبة (14 في الأول، و21 في الثاني).

- طلاب صفي التاسع الأساسي والثانوي الأول في ثانوية مركز البقاع التربوي، بعدد 35 طالبًا وطالبة.

وتضمّنت الورش الثلاث عرضًا لأفكار قرآنية حول مفهوم خلافة الإنسان في الأرض، وفي ختام كل ورشة طُرحت أسئلة على الطلاب، وتم توزيع الجوائز على الفائزين.

ونُظمت الورش في حضور: مديرة المدرسة الأميركية العالمية الأستاذة ريم ريا، ومدير ثانوية مركز البقاع التربوي الأستاذ حسين عبد الله، ومسؤول تجمع المعلّمين في القطاع الأخ شكيب مذبوح، ومندوبة التعبئة التربوية في ثانوية مركز البقاع التربوي المربية رقيّة بوزيد".



