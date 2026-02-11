هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، القيادة الإيرانية بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، التي رفعت راية الإسلام والحرية في مواجهة الطغيان الدولي، ولم تتردد في دعم وإسناد مقاومة الشعب الفلسطيني.

وللمناسبة أبرق النخالة، اليوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، إلى آية الله العظمى سماحة الإمام السيد علي الخامنئي، وإلى رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، مسعود بزشكيان.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في برقيتيه أن "إيران تقدم المثال الأفضل للإسلام وما يحمله من قيم سامية، بالرغم من الظروف الصعبة، وما زالت بثورتها المباركة تقف شامخة ومقتدرة وعزيزة في مواجهة التحديات".

كما أكد أن "إيران رفعت راية الإسلام والحرية في مواجهة الطغيان الدولي الذين يريد السيطرة على الشعوب ومقدراتها، ولم تتردد في دعم وإسناد مقاومة الشعب الفلسطيني الشجاع".

ونوّه النخالة بمواقف "رئاسة الجمهورية الإسلامية التي تقف بكل قوة اليوم في إدارة أعقد المحطات التي مرت بها إيران".

الكلمات المفتاحية