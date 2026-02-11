أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي المشاط أن صنعاء تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني في مواجهة المؤامرات الخارجية، معربًا عن ثقته بقدرة الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبًا على مواجهة كل التحديات.

جاء ذلك في برقية وجهها المشاط إلى الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان هنأه فيها بالذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وقال المشاط في برقيته: "يسعدني أن أبعث لفخامتكم عميق التهاني القلبية في الذكرى الـ ٤٧ لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية مع أمنياتي لكم بموفور العافية والسداد والمزيد من الاستقرار والنماء لبلدكم العزيز".

ورأى المشاط أن "وصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار في جميع المجالات لا سيما العلمية والعسكرية يغيظ الاعداء، ويقلقهم، والذي لم يكن إلا نتاج عقود من الصمود في وجه العقوبات والاعتداءات الأميركية، تجاوز فيها الشعب الإيراني عقبات ذلك الحصار الظالم في ظل قيادته الحكيمة ممثلة بقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي يحفظه الله".

وقال: إننا "في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة نثق بقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبً اعلى مواجهة كل التحديات بمزيد من الحكمة والاقتدار، مستندة إلى الشعب الإيراني الذي قال كلمته طوال العقود الماضية، وسيؤكد مجددًا لأعداء الأمة وقوفه وتأييده المستمر للثورة الإسلامية".

أضاف المشاط: "لقد مثّل نجاح الثورة الاسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه، داعمًا مهمًا لقضايا الأمة الإسلامية لا سيما قضية فلسطين وشعبها المظلوم، وقدم الشعب الإيراني نموذجًا في هذا الدعم وتحمل كل أشكال الحروب والحصار وفاءً للأخوّة الإيمانية والقيم الاسلامية، وكان حق هذه الثورة أن تقابل بالالتقاء ومدّ اليد الإسلامية والعربية لما فيه خير أمتنا وشعوبنا وسيادتها واستقلالها".

وأكد المشاط قائلًا: "إننا في الجمهورية اليمنية نقف الى جانب الشعب الإيراني في مواجهة ما يتعرض له من مؤامرات تستهدف إيران والمنطقة".

وختم المشاط برقيته معبرًا عن تطلعاته إلى "تعزيز العلاقات على كافة المستويات بين بلدينا الشقيقين، وبما يخدم مصالح شعبينا .. مع دعائنا للمولى تعالى بمزيد من التقدم والازدهار والنصر".



