أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في حي كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مساء اليوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026 حي كفر عقب، وأطلقت النار وقنابل الصوت والغاز والدخان على الأهالي ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بجروح بينهم سيدة وطفل.

وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال عقب اقتحامها لحي كفر عقب، حيث أفيد أيضًا عن إصابة خمسة مواطنين بحالات الاختناق.

وأفادت مصادر طبية بإصابة طفل فلسطيني جراء انفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الأربعاء في خربة "جنبا" بمسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم مخيم العروب الواقع في شمال الخليل، حيث أفيد عن مواجهات مع الأهالي الذين تصدوا للقوات المقتحمة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا الواقعة في غربي مدينة الخليل ونفذت حملة مداهمات لعدد من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم بعدد من الآليات العسكرية بلدة سعير الواقعة في شمال شرق الخليل، وانتشرت في منطقة رأس العاروض، ونصبت الحواجز وأوقفت مركبات المواطنين واحتجزت عددًا منهم ونكلت بهم.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة سعير.

وفي جنوب الضفة الغربية أصيب 3 مواطنين، في اعتداء شنته مجموعة من المستوطنين مساء الأربعاء، على الأهالي في منطقة المالحة شرقي بيت لحم.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مساء اليوم أيضًا بلدة زعترة في شرق بيت لحم، وتمركزت في عدد من أحيائها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.



