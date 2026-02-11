في أجواء إيمانية وروحية مفعمة بمعاني الأمل والانتظار، أحيت منطقة البقاع ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر (عج) بسلسلة فعاليات ثقافية واحتفالية عكست حضور هذه المناسبة في الوجدان الديني والاجتماعي لأبناء المنطقة.

ففي بلدة طاريا، نظّمت جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية في لبنان ندوة فكرية بعنوان "المهدوية والخلاص عند أصحاب الأديان والمعتقدات" في قاعة مركز الإمام الخميني الثقافي، بحضور نخبة من المثقفين والفاعليات الدينية والاجتماعية والمهتمين.

وتحدث في الندوة فضيلة الشيخ أيمن شمس، إمام مسجد الإمام الحسين (ع) في تعلبايا، متناولًا البعد العقائدي لفكرة المهدوية في الإسلام، ومؤكدًا أن الانتظار في مدرسة أهل البيت (ع) لا يعني السلبية أو الانعزال، بل يشكّل حالة وعي ومسؤولية وعمل دائم لإصلاح الذات والمجتمع. وأشار إلى أن الإيمان بالإمام المهدي (عج) يعزّز روح الثبات في مواجهة التحديات، ويؤسس لثقافة قائمة على العدل والالتزام بالقيم الإلهية، معتبرًا أن التهيئة الأخلاقية والتربوية من أبرز تجليات الانتظار الحقيقي.

من جهته، قدّم الأب الأرشمندريت جورج معلوف، الباحث في الشؤون الاجتماعية والدينية، قراءة مقارنة حول مفهوم الخلاص في الديانات، لافتًا إلى أن فكرة المخلّص تعبّر عن توق إنساني عميق نحو العدالة والسلام، وهي حاضرة في وجدان الشعوب عبر العصور. وأكد أن الحوار حول هذه المشتركات يسهم في تعزيز ثقافة اللقاء والتفاهم بين أتباع الأديان، ويحوّل الإيمان بالخلاص إلى دافع للعمل الأخلاقي وخدمة الإنسان بعيدًا عن الانغلاق أو التعصب.

وفي بلدة اليمونة، أحيت شعبة اليمونة في القطاع الثالث - الغربي المناسبة باحتفال حاشد في حسينية البلدة، بحضور فعاليات سياسية واجتماعية وأهالي المنطقة.

وألقى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله سماحة السيد فيصل شكر كلمة بالمناسبة، شدد فيها على أن ولادة الإمام المهدي (عج) تمثل محطة أمل متجدد في مسيرة الأمة نحو تحقيق العدالة، معتبرًا أن ثقافة الانتظار الإيجابي تعنى التمسك بالقيم والثوابت والعمل الدؤوب في مختلف الميادين. وتوقف عند تزامن المناسبة مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مشيرًا إلى ما يحمله هذا التزامن من رمزية في مسار الصمود واستعادة الكرامة، ومؤكدًا أن إرادة الشعوب قادرة على إحداث التحولات الكبرى متى اقترنت بالإيمان والوعي.

وتخلل الاحتفال عرض وثائقي استعرض أبرز أنشطة فوج كشافة الإمام المهدي (عج) في البلدة، ولا سيما البرامج التربوية والاجتماعية الهادفة إلى تنشئة جيل ملتزم بالقيم الدينية والوطنية، واختُتمت الفعالية بباقة إنشادية وتواشيح مهدوية قدمتها فرقة نصر الإنشادية، وسط أجواء من الفرح والتفاعل.

