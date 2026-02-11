كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية مشبوهة: لا تتفاعلوا وأبلغوا فورًا
لبنان

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية مشبوهة: لا تتفاعلوا وأبلغوا فورًا

2026-02-11 22:47
حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة وردت في الآونة الأخيرة إلى أفراد وجهات محلّية، يدّعي مرسلوها أنهم من جهاز الاستخبارات الصهيوني "الموساد"، وتتضمن تهديدات أو محاولات ابتزاز.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ  لها اليوم الأربعاء 11 شباط/فبراير 2026، هذه الرسائل قد تهدف إلى جمع معلومات أو إثارة البلبلة بين المواطنين، داعيةً إلى عدم الرد أو التفاعل معها تحت أي ظرف.

وطلبت المديرية من المواطنين والمؤسسات الإبلاغ الفوري عن أي رسالة مماثلة إلى القطعات الأمنية المعنية، "لما لذلك من أثر في الحد من فرص استغلال المواطنين أو المؤسسات وتعزيز الأمن السيبراني الوطني".

وأشارت المديرية إلى أن "الإبلاغ الفوري عن هذه الرسائل المشبوهة يساهم في درء المخاطر وحماية المواطنين والمؤسسات وتعزيز السلامة الرقمية"، مشددةً على ضرورة التعامل بوعي وحذر مع أي تواصل إلكتروني غير موثوق.
 

لبنان الموساد العدو الصهيوني الأمن الداخلي
