كتب نيك كليفلاند - ستوت مقالة نشرت على موقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" تحدث فيها عن حملة يقودها المدعو براد بارسكيل وهو مدير سابق للحملة الرئاسية للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، موضحًا أن شركة بارسكيل التي تحمل اسم Clock Tower X لديها عقد بقيمة تسعة ملايين دولار مع الحكومة "الإسرائيلية".

وقال الكاتب إن عددًا غير محدّد من المواطنين الأميركيين يتلقون رسائل نصية من أرقام مجهولة تزعم أنها من منظمات اسمها "Friends for Peace" (أصدقاء من أجل السلام)، و"Partners in Peace" (شركاء في السلام)، مضيفًا أن الرسائل النصية كانت تطرح الأسئلة عن مواقف المتلقين من "إسرائيل" وبأنها تروج لـ"إسرائيل" كحليف للولايات المتحدة.

كما أردف الكاتب بأن العقد المبرم بين Clock Tower ووزارة الخارجية "الإسرائيلية" ارتفعت قيمته من ستة ملايين دولار إلى تسعة ملايين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأنه يشمل تحليلًا شهريًّا للفئات والآراء الشعبية، بمن في ذلك الجيل زد وشرائح ديمغرافية أخرى بارزة في الولايات المتحدة. ولفت إلى إمكانية أن تكون الرسائل النصية تأتي في هذا السياق.

كذلك تابع الكاتب أن الشركة التابعة لبارسكيل تقوم أيضًا بنشر رسائل مؤيدة لـ"إسرائيل" في شبكة "سلام ميديا"، وهي مؤسسة إعلامية من المعسكر المحافظ تستضيف برامج بودكاست شهيرة. وقال إن بارسكيل يقوم بكلّ ذلك ضمن إطار مشروع "project 545"، وهو عبارة عن حملة "إسرائيلية" من أجل تقوية التواصل الإستراتيجي ومساعي دبلوماسية العلاقات العامة لدى "إسرائيل".

وأضاف أن كبير الموظفين في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" المدعو إران شايوفيتش هو نقطة التواصل لدى بارسكيل في "إسرائيل"، وأن شايوفيتش تحدث عبر موقع Linkedin عن نجاح المشروع الشهر الفائت.

هذا وأردف الكاتب أنه قام بتوثيق عشرات النماذج المماثلة من الرسائل النصية المؤيدة لـ"إسرائيل" والتي جاءت من أربعة أرقام هاتفية مختلفة أرسلت إلى مواطنين أميركيين من كافة أنحاء البلاد. وقال إن العديد من الأشخاص ممن جرى التواصل معهم عبروا عن شكوكهم حيال "إسرائيل". كذلك تابع أن شركة بارسكيل أنشأت أحد عشر موقعًا على الأقل من أجل الترويج لـ"إسرائيل" كـ"دولة سلام" ومحاولة تجريم انتقادها.

وأضاف الكاتب أن شركة بارسكيل ربما تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب عبر الأسلوب الذي تعتمده. كما ذكر أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو كان تحدث عن معركة تخوضها "إسرائيل" على جبهة ثامنة، وهي معركة تتمحور حول الشرعية والسردية والرأي العام. كذلك أردف بأن "إسرائيل" كثفت من عمليات التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة العام الفائت، حيث وافقت على ميزانية تاريخية بقيمة 150 مليون دولار لدبلوماسية العلاقات العامة. وتابع أنه وإلى جانب العقد المبرم مع Clock Tower استخدمت "إسرائيل" شركات من أجل التواصل الإعلامي، والإشراف على شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع انجيليين مسيحيين.

