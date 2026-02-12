كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

الشيخ الخطيب يهنئ الإمام الخامنئي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
الشيخ الخطيب يهنئ الإمام الخامنئي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

2026-02-12 11:20
وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب برقية تهنئة إلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وتوجّه الشيخ الخطيب إلى الإمام الخامنئي، ومن خلاله إلى المسؤولين والشعب الإيراني، بخالص التهنئة والتبريك بهذه المناسبة، معتبرًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تدخل عامها السابع والأربعين بقيادته، أثبتت رسوخ الثورة في ضمير شعبها وقياداتها، رغم الحروب والمؤامرات والعقوبات وعمليات الحصار التي خيضت وتُخاض ضدها.

وأشار إلى أن هذه الذكرى تمثل تحولًا تاريخيًا في حياة إيران منذ قيام الثورة بقيادة الإمام الراحل السيد روح الله الموسوي الخميني، وما أرسته من ثوابت الاستقلال والسيادة، ودعم قضايا الشعوب المستضعفة، ولا سيما القضية الفلسطينية ولبنان وقوى المقاومة، مشددًا على أنَّ لها أثرًا مهمًا في التحولات الدولية في مواجهة ما وصفه بقوى البغي والطغيان، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومحاولاتها المستمرة لإسقاط هذه التجربة.

ولفت الشيخ الخطيب إلى ما حققته الثورة من إنجازات في مختلف المجالات وعلى المستويات العلمية والإنسانية، ما جعل من إيران دولة مقتدرة وقاعدة تستند إليها شعوب العالم المستضعفة، وخصوصًا شعوب العالم الإسلامي.

وختم البرقية بالتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها في هذه المرحلة، داعيًا الله أن يمدّ الإمام الخامنئي بالعمر لتحقيق المزيد من الإنجازات، وأن يكلل جهوده وجهود معاونيه بالنجاح لما فيه خير الشعب الإيراني والأمة الإسلامية وشعوب العالم المستضعفة.

الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي الشيخ علي الخطيب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
