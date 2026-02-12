كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الاعتداءات "الإسرائيلية" متواصلة.. تفجير مبان وقصف وإلقاء قنابل وإطلاق نار في الجنوب

2026-02-12 11:46
تابعت قوات العدو الصهيوني اعتداءاتها اليومية على المناطق اللبنانية، وارتكبت اليوم الخميس 12 شباط/فبراير 2026 سلسلة اعتداءات جديدة تراوحت بين تفجير مبان سكنية وإلقاء قنابل صوتية ورشقات رشاشة على البلدات الحدودية في الجنوب، منتهكة بذلك السيادة اللبنانية وقرار وقف إطلاق النار وضمنًا القرار 1701 الدولي.

الاعتداءات "الإسرائيلية" المتجددة بدأت في ساعة مبكرة من فجر اليوم عندما توغلت قوة مشاة صهيونية إلى "حي النورية" الواقع في وسط بلدة كفركلا الحدودية، وأقدمت على تفخيخ وتفجير أحد المباني السكنية في الحي.
كذلك أقدمت قوات العدو الصهيوني على تفجير مبنيين عند أطراف بلدة عديسة على مقربة من وادي هونين، بواسطة المتفجرات، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل.

وقصفت مدفعية العدو الأطراف الغربية لبلدة يارون، بالقذائف الثقيلة، ما أدى إلى تضرر منزلين في الحارة القديمة بعدما أصابهما القصف بشكل مباشر.

وفي اعتداء آخر ألقت محلقة "إسرائيلية" مسلحة، قنبلتين صوتيتين على بلدة عيتا الشعب الحدودية.

وفي سياق الاعتداءات أطلقت قوات العدو نيران رشاشاتها الثقيلة من موقعها المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في منطقة "اللبونة" مستهدفة أطراف بلدة علما الشعب برشقات متتالية.

إلى ذلك واصل طيران العدو الحربي والتجسسي والمُسيّر انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية وحلق فوق العديد من المناطق والمدن الجنوبية امتدادًا حتى الشمال مرورًا بالعاصمة بيروت.

