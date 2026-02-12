أطلق وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين آلية التغطية الصحية الشاملة للمواطنين القاطنين في الأبنية التي سقطت أو الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس.

وأعلن الوزير إطلاق "مبادرة كريم"، وهي عبارة عن تغطية صحية شاملة لجميع العائلات الموجودة في المباني المنهارة والمتصدعة، وذلك في المستشفيات الحكومية وعلى نفقة وزارة الصحة.

وأكد أن هذه المبادرة تمثل "بصيص أمل في ظل الظلام الموجود"، مشددًا على أنها تعكس وقوف الدولة إلى جانب أهل طرابلس في هذه الظروف.

وأشار إلى أنه تم وضع آلية لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة، لافتًا إلى أن التغطية لا تقتصر على المستشفيات الحكومية فحسب، بل تشمل أيضًا مراكز الرعاية الصحية الأولية.

