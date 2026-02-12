كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026

لبنان

وزير الصحة يطلق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس
لبنان

وزير الصحة يطلق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس

2026-02-12 11:57
62

أطلق وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين آلية التغطية الصحية الشاملة للمواطنين القاطنين في الأبنية التي سقطت أو الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس.

وأعلن الوزير إطلاق "مبادرة كريم"، وهي عبارة عن تغطية صحية شاملة لجميع العائلات الموجودة في المباني المنهارة والمتصدعة، وذلك في المستشفيات الحكومية وعلى نفقة وزارة الصحة.

وأكد أن هذه المبادرة تمثل "بصيص أمل في ظل الظلام الموجود"، مشددًا على أنها تعكس وقوف الدولة إلى جانب أهل طرابلس في هذه الظروف.

وأشار إلى أنه تم وضع آلية لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة، لافتًا إلى أن التغطية لا تقتصر على المستشفيات الحكومية فحسب، بل تشمل أيضًا مراكز الرعاية الصحية الأولية.

الكلمات المفتاحية
لبنان طرابلس وزارة الصحة ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة يطلق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس
وزير الصحة يطلق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس
لبنان منذ 26 دقيقة
الاعتداءات
الاعتداءات "الإسرائيلية" متواصلة.. تفجير مبان وقصف وإلقاء قنابل وإطلاق نار في الجنوب
لبنان منذ 37 دقيقة
الشيخ الخطيب يهنئ الإمام الخامنئي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
الشيخ الخطيب يهنئ الإمام الخامنئي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
لبنان منذ ساعة
محطّات من سيرة الشهيد القائد الحاج عماد مغنية
محطّات من سيرة الشهيد القائد الحاج عماد مغنية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
وزير الصحة يطلق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس
وزير الصحة يطلق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس
لبنان منذ 26 دقيقة
الاعتداءات
الاعتداءات "الإسرائيلية" متواصلة.. تفجير مبان وقصف وإلقاء قنابل وإطلاق نار في الجنوب
لبنان منذ 37 دقيقة
الشاحنات اللبنانية تحت رحمة القرارات السورية
الشاحنات اللبنانية تحت رحمة القرارات السورية
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية مشبوهة: لا تتفاعلوا وأبلغوا فورًا
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية مشبوهة: لا تتفاعلوا وأبلغوا فورًا
لبنان منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة