توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية)، ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار. تنخفض درجات الحرارة سريعا اعتبارًا من بعد الظهر وترتفع الرطوبة، فتتكاثف الغيوم وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار موحلة في بدايتها، ثم تشتد غزارتها فتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل إلى 75 كم/س، كما تتساقط الثلوج بدءًا من 1900 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة

طقس مستقر ودافئ نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وامطار غزيرة، ثلوج على المرتفعات، عواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يتحول إلى مستقر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

- الخميس: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتصل الى 60 كم/س.

- الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار. تنخفض درجات الحرارة سريعًا اعتبارًا من بعد الظهر وترتفع الرطوبة، فتتكاثف الغيوم وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار موحلة في بدايتها، ثم تشتد غزارتها فتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل الى 75 كم/س، كما تتساقط الثلوج بدءًا من 1900 متر.

- السبت: غائم إجمالًا مع رؤية سيئة بسبب الضباب الكثيف واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مصحوبة بعواصف رعدية، تنشط الرياح وتصل الى 75 كم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، وتتساقط الثلوج اعتبارًا من 1800 متر، ثم تنحسر الأمطار تدريجيًا خلال الليل.

- الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل مع انخفاض في نسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 10 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كم/س، تشتد أحيانًا فتقارب الـ60 كم/س.

- الانقشاع: متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60%.

- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

