أكَّد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أنَّ الوزارة تتعاطى "من باب المسؤولية مع كل الناس بعيدًا عن كل السياسة وكل الطائفية، والتي هي مشكلة لبنان الأساسية".

وعلى هامش إطلاق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس، أشار وزير الصحة في حديث لموقع "العهد" الإخباري، إلى أنَّ الأزمة تطال كل لبنان، لكن العمل يجري وفق الأولويات، موضحًا أن الأولوية كانت للنازحين في جنوب لبنان، وهي اليوم لأهالي طرابلس المتعففين عبر "مبادرة كريم"، مؤكدًا أن الوزارة تقف إلى جانبهم.

وأوضح أنَّ المبادرة "لم تأتِ من باب أنها مبادرة إعلامية"، بل جرى وضع آلية تطبيق مرصودة وثابتة، مضيفًا: "نحن على قدر المسؤولية، ويا ليت إمكانياتنا تسمح أن نغطي كل اللبنانيين".

ولفت إلى أنَّ الاهتمام ينصب حاليًا على القاطنين في منازل آيلة للسقوط في طرابلس، مشيرًا إلى أنَّه حين يخرج المواطن من بيته تؤمّن له الدولة مأوى، فيما تقدّم وزارة الصحة الخدمة الصحية، للوقوف إلى جانبهم في هذه الأزمة، على أمل أن يعودوا إلى مساكن تليق بهم.

من جهته، اعتبر رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة في حديث لموقع "العهد" أن المبادرة "مهمة جدًا ومتقدمة وتساعد كثيرًا"، متوجهًا بالشكر إلى وزير الصحة على تخصيص أهل المدينة والمتضررين بهذه المبادرة، مشددًا على دعمه لها، ومتمنيًا أن تكون "غيمة عابرة تمر عن طرابلس".

