كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي كاريكاتور العهد

خاص العهد

وزير الصحة لـ
خاص العهد

وزير الصحة لـ"العهد": نحن على قدر المسؤولية ونتعاطى مع الجميع بعيدًا عن السياسة

2026-02-12 13:39
81

أكَّد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أنَّ الوزارة تتعاطى "من باب المسؤولية مع كل الناس بعيدًا عن كل السياسة وكل الطائفية، والتي هي مشكلة لبنان الأساسية".

وعلى هامش إطلاق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس، أشار وزير الصحة في حديث لموقع "العهد" الإخباري، إلى أنَّ الأزمة تطال كل لبنان، لكن العمل يجري وفق الأولويات، موضحًا أن الأولوية كانت للنازحين في جنوب لبنان، وهي اليوم لأهالي طرابلس المتعففين عبر "مبادرة كريم"، مؤكدًا أن الوزارة تقف إلى جانبهم.

وأوضح أنَّ المبادرة "لم تأتِ من باب أنها مبادرة إعلامية"، بل جرى وضع آلية تطبيق مرصودة وثابتة، مضيفًا: "نحن على قدر المسؤولية، ويا ليت إمكانياتنا تسمح أن نغطي كل اللبنانيين".

ولفت إلى أنَّ الاهتمام ينصب حاليًا على القاطنين في منازل آيلة للسقوط في طرابلس، مشيرًا إلى أنَّه حين يخرج المواطن من بيته تؤمّن له الدولة مأوى، فيما تقدّم وزارة الصحة الخدمة الصحية، للوقوف إلى جانبهم في هذه الأزمة، على أمل أن يعودوا إلى مساكن تليق بهم.

من جهته، اعتبر رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة في حديث لموقع "العهد" أن المبادرة "مهمة جدًا ومتقدمة وتساعد كثيرًا"، متوجهًا بالشكر إلى وزير الصحة على تخصيص أهل المدينة والمتضررين بهذه المبادرة، مشددًا على دعمه لها، ومتمنيًا أن تكون "غيمة عابرة تمر عن طرابلس".

الكلمات المفتاحية
طرابلس وزارة الصحة ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
سوق “خيرات أرضي” للمونة والحرف .. تشجيع للمبادرات الفردية والأسرية
سوق “خيرات أرضي” للمونة والحرف .. تشجيع للمبادرات الفردية والأسرية
خاص العهد منذ ساعة
فعاليات فنية في مجمّع الإمام الخميني إحياءً للذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية
فعاليات فنية في مجمّع الإمام الخميني إحياءً للذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية
خاص العهد منذ ساعة
وزير الصحة لـ
وزير الصحة لـ"العهد": نحن على قدر المسؤولية ونتعاطى مع الجميع بعيدًا عن السياسة
خاص العهد منذ 3 ساعات
130 عاماً من الخبرة المتوارثة .. من اشهر محلات الموصل المتخصصة بإنتاج العسل
130 عاماً من الخبرة المتوارثة .. من اشهر محلات الموصل المتخصصة بإنتاج العسل
خاص العهد منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
وزير الصحة لـ
وزير الصحة لـ"العهد": نحن على قدر المسؤولية ونتعاطى مع الجميع بعيدًا عن السياسة
خاص العهد منذ 3 ساعات
وزير الصحة يطلق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس
وزير الصحة يطلق آلية التغطية الصحية الشاملة لسكان الأبنية المتضررة في طرابلس
لبنان منذ 5 ساعات
وزير الصحة يطلق التغطية الاستشفائية للجلطة الدماغية
وزير الصحة يطلق التغطية الاستشفائية للجلطة الدماغية
لبنان منذ 22 ساعة
ناصر الدين وضع حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني:
ناصر الدين وضع حجر الأساس لأعمال تأهيل المختبر المركزي الوطني:
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة