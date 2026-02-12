واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر سلسلة طويلة من الاعتداءات طاولت مناطق مختلفة وأوقعت شهداء ومصابين.

وأفاد مراسل موقع العهد الإخباري في قطاع غزة بارتقاء شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم الخميس 12 شباط/فبراير 2026 في منطقة الزرقاء بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي استهدفت المارة في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بإصابة سيدة فلسطينية جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، ثم قصفت المنطقة بالمدفعية، قبل أن تتوغل آلياتها وجرافاتها تحت غطاء ناري داخل المخيم، حيث دمّرت ما تبقى من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وفق مصادر محلية.

كما واصلت قوات الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية شرقي المحافظة الوسطى وشرقي مدينة غزة، في تصعيد يعمّق حجم الدمار في المناطق المأهولة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، استهدفت آليات الاحتلال منازل الفلسطينيين بنيران رشاشاتها الثقيلة، ما أدى إلى إصابة أحد المنازل بشكل مباشر، بينما استهدفت طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" بنيرانها الرشاشة أطفالًا في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، قبل أن يعقب ذلك قصف مدفعي طال الحي ذاته.

وفي جنوب القطاع، أصيب طفل فلسطيني برصاصة في الظهر أثناء نومه داخل خيمته في منطقة المسلخ، نتيجة إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال باتجاه المنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس.

كما شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس غارة جوية على المنطقة الشرقية من المدينة، في استمرار واضح للخروقات رغم سريان اتفاق التهدئة.

