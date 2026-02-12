كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
جمعية "وتعاونوا" تطلق حملة في شهر رمضان لمساعدة 60 ألف عائلة لبنانية و36 بلدة جنوبية

2026-02-12 14:49
أطلقت جمعية "وتعاونوا" حملة شهر رمضان المبارك "ثبات الأحرار"، التي تستهدف نحو 60 ألف عائلة في مختلف المناطق اللبنانية، و36 بلدة وقرية جنوبية حدودية، من خلال تقديم حصص غذائية وتموينية، إضافة إلى وجبات إفطار ساخنة، وحصص لحوم ودجاج، وأجبان وألبان. وتُعدّ هذه الحملة من الحملات الكبرى التي تنفذها الجمعية.

وقالت في بيان: "أشرف على عملية تحضير وإطلاق الحملة من مخازن الجمعية في منطقة زفتا – النبطية رئيس الجمعية عفيف شومان، والمدير العام لمركز "وتعاونوا" في الجنوب علي حمزة، وبمواكبة عشرات المتطوعين".

وتحدث شومان عن الحملة وأهدافها، فقال: "بالاتكال على الله نعلن إطلاق حملة "ثبات الأحرار"، وهي تُعدّ من الحملات الكبرى التي نطلقها، وتستهدف مساعدة حوالي 60 ألف عائلة لبنانية في مختلف المناطق، من خلال توزيع المواد الغذائية والحصص التموينية، بالإضافة إلى مطابخ لتوزيع الوجبات الجاهزة على العوائل غير القادرة على تأمين وجبات إفطار. وسيكون في الأولويات الأساسية لهذه الحملة أهالي البلدات والقرى الجنوبية الحدودية، وعددها 36 بلدة وقرية، حيث سنلبي كل احتياجاتهم في شهر رمضان. كما سنقدم المساعدات لبلدات مصنفة حسب الأولوية، تستهدف العائلات المتعففة والمحتاجة. وستستمر هذه الحملة طيلة شهر رمضان المبارك، وسنكون بإذن الله في خدمة كل العائلات المحتاجة والمتعففة".

ولفت إلى أن "وتعاونوا" "تقوم بهذه الحملات بالتعاون مع الخيرين من أهلنا، ومع جمعيات وفعاليات ومدارس، إضافة إلى مبادرات تنشط عادة كل سنة، حيث يقدم الجميع الدعم، إلى جانب الآلاف من المواطنين من ذوي الحالات المتوسطة والعادية الذين يساهمون بمبالغ بسيطة، ولكن عند تجميعها يتوافر رصيد كبير يتيح لنا تغطية واستمرار مثل هذه الحملات".

