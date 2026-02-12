شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر وصباح اليوم الخميس 12 شباط/فبراير 2026، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفّة الغربية المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين بينهم العديد من النساء.

ففي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنًا من مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس ومخيم عسكر القديم بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهمت منازل، وفتشتها واعتقلت منها صلاح عودة من مخيم عسكر، وعبادة ضمرة، ومحمد شكوكاني، وبيان ترياقي من منطقة المساكن الشعبية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى: عصيرة الشمالية شمال نابلس، وتل جنوب غرب نابلس، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت نائب رئيس بلدية عصيرة براء جرارعة، و8 مواطنين آخرين من تل، وهم، الشقيقان: طالب وحمزة سمير سلوادي، والشقيقان عمر ويزن عصام حمد ريحان، ومحمود عماد أبو يامن، ونصر الدين خلدون عصيدة، ومعتز عبد السلام عصيدة، وأسامة مصطفى عابد.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا وداهمت عدة منازل واعتلقت كلًا من: وسام عبد الرازق داوود، وآدم عبد الكريم داوود، وكرم عبد الغني خضير.

وأضافت المصادر أن قوة احتلالية اقتحمت قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وحاصرت منزلًا ومن ثم اقتحمته، وفتشته واعتقلت المواطن فادي القني.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، عددًا من المواطنين وداهمت منازل وفتشتها في قرية جيوس شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت عددًا من المواطنين، وعُرف من المعتقلين: حكم سليم، ونائل فايز سليم، وسامر البرق أبو حلمي، وأسامة أبو سعدة، وموسى بيضة، وأحمد نبيل خالد، وصهيب وائل شماسنة، ومراد قدومي، ومصعب خريشة، ومعتصم أبو سعدة، وسماح سمحة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية قرابة الساعة الثالثة فجرًا من مدخلها الجنوبي "الشماسنة"، وانتشرت في الحارة الغربية والشرقية ومنطقة الواد، وسط استمرار عمليات المداهمة حتّى اللحظة.

اعتقال نساء

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، 4 مواطنات خلال حملات دهم واقتحام نفذتها في مناطق متفرقة من الضفّة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة شمال رام الله، واعتقلت السيدة صبا نزيه البرغوثي بعد مداهمة منزلها وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقة الشهيد وديع بني عودة من بلدة طمون جنوب طوباس، عقب اقتحام البلدة.

وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة جنى إحسان أبو وردة من مخيم الفوار.

وفي الخليل أيضًا أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا غربي المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وحولت القوات منزل المواطن سمير مسالمة إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تعتقل كلًّا من: كارم محمد مسالمة، ومحمود موسى مسالمة، وبلال محمود القاحوش، وحمودة سالم العكيمي.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أشرف أبو عقيل من بلدة السموع عقب احتجازه على مثلث مخيم الفوار والتنكيل به.

كما داهمت قوات الاحتلال مستشفى محمد علي المحتسب في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وعبثت بمحتوياته، واعتدت على المتواجدين فيه من مرضى وطواقم طبية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشابة سندس لفداوي من الحارة الشرقية، بعد مداهمة منزل عائلتها وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد متروك (55 عامًا) بعد مداهمة منزله شرقي طولكرم، والأسير المحرر فادي مطر (45 عامًا) من منزله في ضاحية شويكة وهو من سكان مخيم طولكرم.

وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، طفلين خلال اقتحام بلدة طمون ومخيم الفارعة ووادي الفارعة جنوبي المدينة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت طفلًا وطفلة خلال اقتحام بلدة طمون وهما: أحمد حسين عبد الله بشارات (16 عامًا)، وندى إياد أحمد عودة (17 عامًا).

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم في مخيم ووادي الفارعة وحققت معهم ميدانيًا في أحد المنازل ثمّ أفرجت عنهم في وقت لاحق.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم أيضًا، 3 مواطنين من مخيم عقبة جبر ومدينة أريحا.

وأوضح مدير نادي الأسير لمحافظة أريحا والأغوار عيد براهمة، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة والمخيم واعتقلت كلًّا من: وليد محمد خليف براهمة، وطارق موسى، وسمور ارميلية، ووليم محمد خميس براهمة.

الكلمات المفتاحية