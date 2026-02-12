Your browser does not support the video tag.

في أجواء احتفالية تعبق بروح الثورة والانتصار، أُقيمت في مجمّع الإمام الخميني (قدّس سرّه) - طريق المطار، سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والإعلامية والسياسية والفنية، إحياءً للذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

وشهد المجمّع حضورًا واسعًا من أبناء المنطقة وأفراد الجالية الإيرانية في لبنان، الذين شاركوا في برنامج متنوّع جمع بين الفكر والثقافة والفن، في مشهد عكس التفاعل مع المناسبة وأبعادها المختلفة.

وأكّدت مديرة العلاقات في المجمّع، بتول الحسيني، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار ترسيخ قيم الثورة في الوعي الثقافي والاجتماعي، وتعزيز أواصر العلاقة بين الشعبين اللبناني والإيراني.

وكان للفن حضوره الخاص في المناسبة، حيث قدّمت الرسامة زينب ظاهر عرضًا لافتًا في الرسم على الرمل، جسّدت من خلاله لوحات حيّة عبّرت عن مسيرة الثورة ومحطّات من تاريخها، مؤكدةً أن الفن لغة قادرة على توثيق الذاكرة ونقل الرسالة.

وتخللت الفعاليات أيضًا دورات في فنّ الخط العربي، إلى جانب ندوات سياسية ناقشت أبعاد الثورة وتداعياتها الإقليمية، وصولًا إلى استعراض روائي استعاد محطات من قصص الثورة والشهادة في إيران، واختُتم النشاط بعرض عدد من الأفلام التي وثّقت تلك المرحلة المفصلية.

من جهته، شدّد الإعلامي أحمد محبّي على أن قيم الثورة الإسلامية ترتبط بظهور الإمام المهدي عليه السلام، وفي مقدمتها نشر العدل.

