ثمّن آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي عبر رسالة متلفزة، المشاركة المليونية للشعب الإيراني في مسيرات "22 بهمن" الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على التناغم الوطني.

وأكد السيد الخامنئي أن المسيرات العظيمة والمليونية للشعب الايراني في يوم (11 شباط) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية كانت مدعاة للفخر وزيادة قوة وعزة الجمهورية الإسلامية، وأدت إلى يأس الأعداء لإخضاع الشعب الإيراني.

كما توجه بالشكر إلى جميع المشاركين في هذه "الحركة الكبرى"، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية القيمة.

وأضاف سماحته "الشعب الإيراني رفع رأس البلاد عاليًا وكعادته دعم الجمهورية الإسلامية"، وأوضح أن "هذه المشاركة الواسعة خيبت آمال الأعداء الذين كانوا يأملون في استسلام الشعب الإيراني ويخططون لذلك"، مشددًا على ضرورة "الحفاظ على الانسجام الوطني وذلك واجب على الجميع"، ولافتًا إلى أن "الشعب نزل إلى الشوارع وردد شعارًا واحدًا وكلمة واحدة، وهذا أمر له قيمة كبيرة".

السيد الخامنئي لفت إلى أن "الشعب الإيراني أنجز عملًا كبيرًا هذا العام إذ عزّز قوة البلاد بدعمه للنظام وأفشل محاولات الأعداء الذين سعوا إلى إخضاع إيران عبر تصريحاتهم وخططهم".

