أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني سجل حضورًا باهرًا ومشرّفًا في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في 11 شباط /فبراير، مؤكدًا أن هذا المشهد يجسّد وعي الشعب وصموده في مواجهة الحملات الإعلامية الخارجية التي تستهدف البلاد.

وجاءت تصريحات بزشكيان، صباح الخميس 12 شباط/فبراير 2026، خلال زيارته إلى محافظة "كلستان" شمالي إيران، حيث التقى عددًا من المستثمرين والناشطين الاقتصاديين في المحافظة، وبحث معهم سبل دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مسار التنمية.

وأوضح بزشكيان أن المشاركة الواسعة في المسيرات تشكّل "دليلًا على بصيرة الشعب ووقوفه في وجه التضليل الإعلامي الذي تمارسه وسائل إعلام أجنبية"، مشددًا على أن الإيرانيين أحبطوا مزاعم "الأبواق المأجورة" عبر تمسّكهم بقيم الثورة ومبادئها.

ولفت إلى أن هذا الالتفاف الشعبي يحمّل المسؤولين والمديرين والمشرعين "مسؤولية ثقيلة ومضاعفة"، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم، سائلًا الله أن يوفّق الحكومة لأداء واجباتها دون تقصير.

وفي الشأن الحكومي، شدد بزشكيان على أن "حكومة الوفاق الوطني" لا تسعى وراء منصب أو مال أو شهرة، بل ينحصر همّها في خدمة المواطنين ومعالجة التحديات القائمة من خلال التكاتف والتعاون الجماعي بين مختلف المؤسسات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وصف الرئيس الإيراني قطاع الطاقة بأنه "حجر الزاوية للتنمية"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية ما لم يتم توفير طاقة مستدامة وكافية للمنتجين والصناعيين"، محذرًا من أن غياب ذلك سيجعل التنمية "مجرد شعار".

