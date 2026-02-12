كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي تقرير قانوني يطلق مسار توثيق الجرائم الصهيونية بعد اتفاق "وقف العمليات العدائية"

إيران

بزشكيان: حضور الشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة دليل بصيرة
إيران

بزشكيان: حضور الشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة دليل بصيرة

2026-02-12 17:34
91

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني سجل حضورًا باهرًا ومشرّفًا في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في 11 شباط /فبراير، مؤكدًا أن هذا المشهد يجسّد وعي الشعب وصموده في مواجهة الحملات الإعلامية الخارجية التي تستهدف البلاد.

وجاءت تصريحات بزشكيان، صباح الخميس 12 شباط/فبراير 2026، خلال زيارته إلى محافظة "كلستان" شمالي إيران، حيث التقى عددًا من المستثمرين والناشطين الاقتصاديين في المحافظة، وبحث معهم سبل دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مسار التنمية.

وأوضح بزشكيان أن المشاركة الواسعة في المسيرات تشكّل "دليلًا على بصيرة الشعب ووقوفه في وجه التضليل الإعلامي الذي تمارسه وسائل إعلام أجنبية"، مشددًا على أن الإيرانيين أحبطوا مزاعم "الأبواق المأجورة" عبر تمسّكهم بقيم الثورة ومبادئها.

ولفت إلى أن هذا الالتفاف الشعبي يحمّل المسؤولين والمديرين والمشرعين "مسؤولية ثقيلة ومضاعفة"، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم، سائلًا الله أن يوفّق الحكومة لأداء واجباتها دون تقصير.

وفي الشأن الحكومي، شدد بزشكيان على أن "حكومة الوفاق الوطني" لا تسعى وراء منصب أو مال أو شهرة، بل ينحصر همّها في خدمة المواطنين ومعالجة التحديات القائمة من خلال التكاتف والتعاون الجماعي بين مختلف المؤسسات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وصف الرئيس الإيراني قطاع الطاقة بأنه "حجر الزاوية للتنمية"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية ما لم يتم توفير طاقة مستدامة وكافية للمنتجين والصناعيين"، محذرًا من أن غياب ذلك سيجعل التنمية "مجرد شعار".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران بزشكيان مسعود بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: حضور الشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة دليل بصيرة
بزشكيان: حضور الشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة دليل بصيرة
إيران منذ 4 ساعات
الإمام الخامنئي ثمّن مسيرات الشعب في ذكرى انتصار الثورة: خيّبت آمال الأعداء
الإمام الخامنئي ثمّن مسيرات الشعب في ذكرى انتصار الثورة: خيّبت آمال الأعداء
إيران منذ 4 ساعات
قائد البحرية الإيرانية: نراقب الأعداء ليلًا ونهارًا وما يخشونه هو الشعب الإيراني
قائد البحرية الإيرانية: نراقب الأعداء ليلًا ونهارًا وما يخشونه هو الشعب الإيراني
إيران منذ 6 ساعات
الصحف الإيرانية: الشعب قال كلمته.. حضور مليوني في المسيرات دفاعًا عن إيران
الصحف الإيرانية: الشعب قال كلمته.. حضور مليوني في المسيرات دفاعًا عن إيران
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
رسالة شكر من الإمام الخامنئي للشعب الإيراني على حضوره في مسيرات ذكرى انتصار الثورة
رسالة شكر من الإمام الخامنئي للشعب الإيراني على حضوره في مسيرات ذكرى انتصار الثورة
خطاب القائد منذ 8 دقائق
بزشكيان: حضور الشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة دليل بصيرة
بزشكيان: حضور الشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة دليل بصيرة
إيران منذ 4 ساعات
لقاء تضامني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكتب الشيخ حمود في صيدا
لقاء تضامني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكتب الشيخ حمود في صيدا
لبنان منذ 4 ساعات
فعاليات فنية في مجمّع الإمام الخميني إحياءً للذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية
فعاليات فنية في مجمّع الإمام الخميني إحياءً للذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية
خاص العهد منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة