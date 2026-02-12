أجريت في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس 12 شباط/فبراير 2026، قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم. وشهدت القرعة التي سُحِبت على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إثارة بالغة بعدما وضعت عمالقة القارة في مواجهات مباشرة ومبكرة ضمن القسم الأول للمسابقة.

المجموعة الثالثة: صدام الأبطال وتجدد نهائي "يورو 2024"

لم تكن القرعة رحيمة بمنتخبات الصفوة، حيث وضعت منتخب إسبانيا، حامل لقب "يورو 2024"، في مواجهة مكرّرة ضدّ وصيفه المنتخب الإنكليزي. وانضم إليهما في المجموعة الثالثة منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث في مونديال قطر 2022، إلى جانب منتخب التشيك. وتُعَدُّ هذه المجموعة هي الأقوى في البطولة، حيث ستشهد صراعًا محتدمًا لحجز بطاقتَي التأهل إلى الدور التالي.

نتائج قرعة القسم الأول: مواجهات متكافئة ونارية

أسفرت القرعة عن توزيع منتخبات القسم الأول (المستوى الأول) على أربع مجموعات اتسمت بالتنافسية العالية:

- المجموعة الأولى: فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، تركيا.

- المجموعة الثانية: ألمانيا، هولندا، صربيا، اليونان.

- المجموعة الثالثة: إسبانيا، كرواتيا، إنكلترا، التشيك.

- المجموعة الرابعة: البرتغال، الدنمارك، النرويج، ويلز.

مواعيد البطولة ونظام التأهل

من المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر من عام 2026. وبحسب النظام المتبع، يصعد متصدر ووصيف كلّ مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب. وستقام مباريات دور الثمانية في الفترة من 25 إلى 30 آذار/مارس 2027، فيما تُجرى الأدوار النهائية لتحديد البطل في حزيران/يونيو 2027. يذكر أن نتائج هذه البطولة ترتبط بفرص التأهل لنهائيات "يورو 2028" المقررة في المملكة المتحدة وأيرلندا.



