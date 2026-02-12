كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي 3 استقالات تهزّ الحكومة البريطانية على خلفية فضيحة ماندلسون – إبستين

رياضة

قرعة دوري أمم أوروبا 2026:
رياضة

قرعة دوري أمم أوروبا 2026: "مجموعة موت" نارية تضم إسبانيا وإنكلترا وكرواتيا

2026-02-12 22:16
95

أجريت في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس 12 شباط/فبراير 2026، قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم. وشهدت القرعة التي سُحِبت على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إثارة بالغة بعدما وضعت عمالقة القارة في مواجهات مباشرة ومبكرة ضمن القسم الأول للمسابقة.

المجموعة الثالثة: صدام الأبطال وتجدد نهائي "يورو 2024"
لم تكن القرعة رحيمة بمنتخبات الصفوة، حيث وضعت منتخب إسبانيا، حامل لقب "يورو 2024"، في مواجهة مكرّرة ضدّ وصيفه المنتخب الإنكليزي. وانضم إليهما في المجموعة الثالثة منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث في مونديال قطر 2022، إلى جانب منتخب التشيك. وتُعَدُّ هذه المجموعة هي الأقوى في البطولة، حيث ستشهد صراعًا محتدمًا لحجز بطاقتَي التأهل إلى الدور التالي.

نتائج قرعة القسم الأول: مواجهات متكافئة ونارية
أسفرت القرعة عن توزيع منتخبات القسم الأول (المستوى الأول) على أربع مجموعات اتسمت بالتنافسية العالية:

- المجموعة الأولى: فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، تركيا.

- المجموعة الثانية: ألمانيا، هولندا، صربيا، اليونان.

- المجموعة الثالثة: إسبانيا، كرواتيا، إنكلترا، التشيك.

- المجموعة الرابعة: البرتغال، الدنمارك، النرويج، ويلز.

مواعيد البطولة ونظام التأهل
من المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر من عام 2026. وبحسب النظام المتبع، يصعد متصدر ووصيف كلّ مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب. وستقام مباريات دور الثمانية في الفترة من 25 إلى 30 آذار/مارس 2027، فيما تُجرى الأدوار النهائية لتحديد البطل في حزيران/يونيو 2027. يذكر أن نتائج هذه البطولة ترتبط بفرص التأهل لنهائيات "يورو 2028" المقررة في المملكة المتحدة وأيرلندا.
 

الكلمات المفتاحية
كرة القدم دوري أمم أوروبا الاتحاد الأوروبي
إقرأ المزيد
المزيد
قرعة دوري أمم أوروبا 2026:
قرعة دوري أمم أوروبا 2026: "مجموعة موت" نارية تضم إسبانيا وإنكلترا وكرواتيا
رياضة منذ 3 ساعات
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا:
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا: "اسألوا ريال مدريد"
رياضة منذ يوم
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
رياضة منذ يوم
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و"يويفا" ينهي مشروع "سوبر ليغ"
رياضة منذ يوم
مقالات مرتبطة
قرعة دوري أمم أوروبا 2026:
قرعة دوري أمم أوروبا 2026: "مجموعة موت" نارية تضم إسبانيا وإنكلترا وكرواتيا
رياضة منذ 3 ساعات
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا:
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا: "اسألوا ريال مدريد"
رياضة منذ يوم
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
رياضة منذ يوم
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و
اتفاق مبدئي بين ريال مدريد و"يويفا" ينهي مشروع "سوبر ليغ"
رياضة منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة