كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الاتحاد الإفريقي: نرفض التدخل الخارجي الرامي لتقسيم الصومال وتقويض سيادته

تكنولوجيا

تكنولوجيا

"شاومي" تقتحم عالم الروبوتات الكبيرة بنموذج "Robotics - 0" 

2026-02-12 22:32
53

أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق Xiaomi - Robotics - 0، وهو أول نموذج ضخم لها في مجال الروبوتات يدمج بين الرؤية والفهم اللغوي والتنفيذ الحركي الفعلي. ويضمّ هذا النموذج 4.7 مليار معلمة، محققًا أرقامًا قياسية في الاختبارات الافتراضية والواقعية، في ما تصفه الشركة بخطوة جادة نحو تحقيق "الذكاء الفيزيائي".

ويعتمد نموذج Xiaomi - Robotics - 0 على معمارية متطورة تسمّى (Mixture - of - Transformers)، وينقسم العمل فيه إلى مكونين أساسيين؛ الأول وهو النموذج البصري اللغوي (VLM) الذي يعمل بمنزلة "الدماغ" للروبوت، حيث يتولى فهم التعليمات البشرية حتّى لو كانت غامضة، مثل طلب "طي المنشفة"، بالإضافة إلى معالجة كشف الأشياء والتفكير المنطقي.

أما المكون الثاني، وهو خبير الحركة الذي يعتمد على تقنية (Diffusion Transformer) لإنتاج تسلسل حركات سلسة ودقيقة، مع ضمان الحفاظ على الأداء الإدراكي العالي للنموذج في أثناء التعلم الحركي.

تدريب مبتكر وتقنيات لتقليل زمن الاستجابة
يتميّز النموذج بقدرته على التدرب على البيانات البصرية والحركية بشكل مشترك، وهو ما يمنع فقدان القدرة على الفهم في أثناء تعلم مهام فيزيائية جديدة. كذلك طورت شاومي تقنيات لتقليل زمن الاستجابة وضمان استقرار الحركة، منها استخدام ميزة (Λ-shaped attention mask) التي تجعل الروبوت يركز على المدخلات البصرية اللحظية بدلًا من الاعتماد المفرط على الحالات السابقة.

نتائج قياسية في الاختبارات الواقعية
سجل النموذج نتائج استثنائية في محاكيات عالمية مثل (LIBERO) و(CALVIN)، متفوقًا على نحو 30 نموذجًا منافسًا. وعلى أرض الواقع، جرى اختبار النموذج على روبوت ذي ذراعين، حيث أظهر كفاءة عالية في مهام معقّدة وطويلة مثل تفكيك المكعبات والتعامل مع المواد المرنة والصلبة، مما يضع شاومي بقوة على خارطة البحث المتقدم في مجال الروبوتات الكبيرة التي تجمع بين الإدراك والتنفيذ.

الكلمات المفتاحية
تكنولوجيا شاومي الروبوتات
إقرأ المزيد
المزيد
"شاومي" تقتحم عالم الروبوتات الكبيرة بنموذج "Robotics - 0" 
تكنولوجيا منذ ساعتين
منصة Upscrolled تكسر سياسات الحظر والإخفاء
منصة Upscrolled تكسر سياسات الحظر والإخفاء
تكنولوجيا منذ 3 أيام
أوروبا تشدد الخناق على المنصات الرقمية… حظر محتمل للتواصل الاجتماعي دون 15 عامًا
أوروبا تشدد الخناق على المنصات الرقمية… حظر محتمل للتواصل الاجتماعي دون 15 عامًا
تكنولوجيا منذ 3 أيام
الحروب السيبرانية..عندما تصبح الأكواد أخطر من الدبابات
الحروب السيبرانية..عندما تصبح الأكواد أخطر من الدبابات
تكنولوجيا منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
"شاومي" تقتحم عالم الروبوتات الكبيرة بنموذج "Robotics - 0" 
تكنولوجيا منذ ساعتين
منصة Upscrolled تكسر سياسات الحظر والإخفاء
منصة Upscrolled تكسر سياسات الحظر والإخفاء
تكنولوجيا منذ 3 أيام
أوروبا تشدد الخناق على المنصات الرقمية… حظر محتمل للتواصل الاجتماعي دون 15 عامًا
أوروبا تشدد الخناق على المنصات الرقمية… حظر محتمل للتواصل الاجتماعي دون 15 عامًا
تكنولوجيا منذ 3 أيام
الحروب السيبرانية..عندما تصبح الأكواد أخطر من الدبابات
الحروب السيبرانية..عندما تصبح الأكواد أخطر من الدبابات
تكنولوجيا منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة