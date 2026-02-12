دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى تأكيد احترام سيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها. وشدد المجلس في بيان له على أهمية الالتزام بمبادئ الاتحاد الداعمة لسلامة الدول الأعضاء، ورفض أي محاولات خارجية تهدف إلى تفتيت وحدة الصومال.

وأدان المجلس إعلان "إسرائيل" اعترافها باستقلال إقليم "أرض الصومال"، مطالبًا إياها بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة. وأكد المجلس أن أي إجراءات تمس وحدة الصومال تتعارض تمامًا مع القوانين والمواثيق الإقليمية والدولية، محذرًا من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وتؤثر سلبًا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.

انتخاب الصومال لعضوية مجلس السلم والأمن (2026 - 2028)

يأتي هذا الموقف القوي بالتزامن مع انتخاب الصومال، يوم الأربعاء، لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028. وتعتبر هذه الخطوة انعكاسًا للتقدم الدبلوماسي الملحوظ الذي تحرزه مقديشو، وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في الساحة القارية والدولية بعد سنوات من التحديات.

الكلمات المفتاحية