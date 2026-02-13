أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري التي تصادف غدًا السبت، أن لبنان يفتقد اليوم "رجلًا كرّس حياته لمشروع الدولة، ولإعادة إعمار لبنان وتعزيز حضوره العربي والدولي".

وأشار إلى أن الرئيس الشهيد آمن بلبنان الدولة والمؤسسات، وبالعيش المشترك، وبأن النهوض الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان والتعليم والاقتصاد، معتبرًا أن استشهاده شكّل محطة مفصلية في تاريخ الوطن، ورسالة مفادها أن بناء الدولة يتطلّب تضحيات جسامًا.

وختم الرئيس عون بالتشديد على أن الوفاء لذكرى الحريري يكون بتجديد الالتزام قيام دولة قوية عادلة، تحكم بالقانون، وتصون وحدتها الوطنية، وتضع مصلحة لبنان فوق كلّ اعتبار، داعيًا الله أن يتغمد الرئيس الشهيد برحمته ويحفظ لبنان وشعبه.

