استشهد المواطن اللبناني مهدي شعيتو من بلدة الطيري الجنوبية، جراء غارة شنتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ليل أمس الخميس (12 شباط/ فبراير 2026)، عبر طائرة مسيّرة استهدفت مركبة في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاده وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وفي سياق الاعتداءات "الإسرائيلية" أمس، أطلق جيش الاحتلال قذائف ضوئية في أجواء رأس الناقورة، كما استهدف أطراف بلدة مركبا وأطراف اللبونة وأطراف بلدة مارون الراس بالقذائف، وأطلق رشقات نارية باتّجاه أطراف بلدة علما الشعب.

وألقت محلقات "إسرائيلية" قنبلتين على حفارتين في بلدة عيتا الشعب، وفجّرت قوات الاحتلال منزلين عند أطراف بلدة العديسة باتّجاه وادي هونين بعد توغلها فجرًا. كما توغلت إلى وسط بلدة كفر كلا وفجّرت أحد المباني.

وتستمر الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، وبخاصة في الجنوب، في انتهاك يومي لإعلان "وقف الأعمال العدائية" الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في آب/أغسطس 2006، ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المواطنين اللبنانيين على مدار نحو عام وثلاثة أشهر.

