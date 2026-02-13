كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي كاريكاتور العهد

لبنان

استشهاد مواطن في عدوان
لبنان

استشهاد مواطن في عدوان "إسرائيلي" جديد جنوب لبنان

2026-02-13 09:55
عدوان "إسرائيلي" على مركبة في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل جنوب لبنان يؤدي إلى استشهاد المواطن مهدي شعيتو
119

استشهد المواطن اللبناني مهدي شعيتو من بلدة الطيري الجنوبية، جراء غارة شنتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ليل أمس الخميس (12 شباط/ فبراير 2026)، عبر طائرة مسيّرة استهدفت مركبة في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاده وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وفي سياق الاعتداءات "الإسرائيلية" أمس، أطلق جيش الاحتلال قذائف ضوئية في أجواء رأس الناقورة، كما استهدف أطراف بلدة مركبا وأطراف اللبونة وأطراف بلدة مارون الراس بالقذائف، وأطلق رشقات نارية باتّجاه أطراف بلدة علما الشعب.

وألقت محلقات "إسرائيلية" قنبلتين على حفارتين في بلدة عيتا الشعب، وفجّرت قوات الاحتلال منزلين عند أطراف بلدة العديسة باتّجاه وادي هونين بعد توغلها فجرًا. كما توغلت إلى وسط بلدة كفر كلا وفجّرت أحد المباني.

وتستمر الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، وبخاصة في الجنوب، في انتهاك يومي لإعلان "وقف الأعمال العدائية" الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في آب/أغسطس 2006، ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المواطنين اللبنانيين على مدار نحو عام وثلاثة أشهر.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء الجنوب الطيري
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس بري يؤكد تمسكه بإجراء الانتخابات ويحذر من بيع الذهب أو تسييله
الرئيس بري يؤكد تمسكه بإجراء الانتخابات ويحذر من بيع الذهب أو تسييله
لبنان منذ 34 دقيقة
الشيخ دعموش: معادلات المقاومة هي التي أبقت لنا بلدًا
الشيخ دعموش: معادلات المقاومة هي التي أبقت لنا بلدًا
لبنان منذ 59 دقيقة
منخفض جوي بارد يضرب لبنان.. أمطار غزيرة وثلوج ورياح عاتية
منخفض جوي بارد يضرب لبنان.. أمطار غزيرة وثلوج ورياح عاتية
لبنان منذ ساعتين
شرّي: المقاومة كانت وما تزال الدرع الحصين الذي يحمي سيادة الوطن
شرّي: المقاومة كانت وما تزال الدرع الحصين الذي يحمي سيادة الوطن
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
لقاء تنسيقي لتحديد برنامج إحياء ذكرى المناضل معروف سعد ومسيرة الوفاء في الأول من آذار
لقاء تنسيقي لتحديد برنامج إحياء ذكرى المناضل معروف سعد ومسيرة الوفاء في الأول من آذار
لبنان منذ 3 ساعات
استشهاد مواطن في عدوان
استشهاد مواطن في عدوان "إسرائيلي" جديد جنوب لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
ماذا لو تجرّأت الدولة على الانسحاب من
ماذا لو تجرّأت الدولة على الانسحاب من "الميكانيزم"؟
مقالات مختارة منذ 5 ساعات
لبنانية زوجة فدائي وأم لقائدين شهيد وأسير | من الجنوب إلى الجنوب: حياةٌ كلّها مقاومة
لبنانية زوجة فدائي وأم لقائدين شهيد وأسير | من الجنوب إلى الجنوب: حياةٌ كلّها مقاومة
مقالات مختارة منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة