توغلت قوات الاحتلال "لإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة (13 شباط/ فبراير 2026)، في قرية عين الزوان بريف القنيطرة الجنوبي، وفق وكالة "سانا" السورية.

وفي التفاصيل، ذكرت الوكالة أنّ قوة الاحتلال كانت مؤلفة من 6 آليات من نوع "همر"، توغلت بمنطقة التل الأحمر الغربي باتّجاه القرية، حيث داهمت منزل أحد الأهالي وفتشته.

وأشارت الوكالة إلى أنّ قوات الاحتلال لا تزال منتشرة في محيط المكان، "من دون معرفة أسباب المداهمة".

وأمس الخميس، وفي ريف القنيطرة الجنوبي أيضًا، توغّلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية صيدا الحانوت، بحسب ما أفادت وكالة "سانا" السورية.

وتأتي هذه الانتهاكات المستمرة في إطار الاعتداءات "الإسرائيلية" على سيادة وأراضي سورية وسلامة مواطنيها، والتي تصاعدت منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

الكلمات المفتاحية