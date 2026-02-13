كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي اعتداءات العدو مستمرة في غزة ونسف واسع شرق خان يونس وإصابات مختلفة

عربي ودولي

قوات
عربي ودولي

قوات "إسرائيلية" تتوغل في عين الزوان بريف القنيطرة السوري وتداهم منزلًا

2026-02-13 10:14
قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تتوغل في منطقة التل الأحمر باتّجاه قرية عين الزوان بريف القنيطرة الجنوبي في سورية، وتداهم منزلًا هناك.
67

توغلت قوات الاحتلال "لإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة (13 شباط/ فبراير 2026)، في قرية عين الزوان بريف القنيطرة الجنوبي، وفق وكالة "سانا" السورية.

وفي التفاصيل، ذكرت الوكالة أنّ قوة الاحتلال كانت مؤلفة من 6 آليات من نوع "همر"، توغلت بمنطقة التل الأحمر الغربي باتّجاه القرية، حيث داهمت منزل أحد الأهالي وفتشته.

وأشارت الوكالة إلى أنّ قوات الاحتلال لا تزال منتشرة في محيط المكان، "من دون معرفة أسباب المداهمة".

وأمس الخميس، وفي ريف القنيطرة الجنوبي أيضًا، توغّلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية صيدا الحانوت، بحسب ما أفادت وكالة "سانا" السورية.

وتأتي هذه الانتهاكات المستمرة في إطار الاعتداءات "الإسرائيلية" على سيادة وأراضي سورية وسلامة مواطنيها، والتي تصاعدت منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني سورية اعتداءات الاحتلال
إقرأ المزيد
المزيد
المحكمة العليا بلندن تُبطل حظر
المحكمة العليا بلندن تُبطل حظر "فلسطين أكشن" والحكومة تستأنف
عربي ودولي منذ 4 دقائق
تدهور صحة عمران خان في سجنه: فقد شبه كامل للبصر في عينه اليمنى
تدهور صحة عمران خان في سجنه: فقد شبه كامل للبصر في عينه اليمنى
عربي ودولي منذ ساعة
جنرال أميركي: الجيش الأميركي عاجز عن هزيمة الجيوش القوية
جنرال أميركي: الجيش الأميركي عاجز عن هزيمة الجيوش القوية
عربي ودولي منذ ساعة
العراق ينقل 5064 إرهابيًا إلى سجن واحد بناءً على طلب التحالف الدولي
العراق ينقل 5064 إرهابيًا إلى سجن واحد بناءً على طلب التحالف الدولي
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
"نغرس جذورًا": مستوطنون يقتحمون السياج ويزرعون أشجارًا في الأراضي اللبنانية
عين على العدو منذ 35 دقيقة
 جهود أميركية مستمرة لإبرام اتفاق مع إيران… و
 جهود أميركية مستمرة لإبرام اتفاق مع إيران… و"إسرائيل" تشكك في جدواه
عين على العدو منذ ساعة
"عاموس هرئيل": ترامب يفضّل التفاوض مع إيران على خيار الحرب
عين على العدو منذ ساعتين
استطلاع رأي:
استطلاع رأي: "الإسرائيليون" لا يثقون بنتنياهو
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة