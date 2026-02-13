كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي ثقة مهزوزة برواية 7 أكتوبر: نصف "الإسرائيليين" لا يصدقون نتنياهو

فلسطين

اعتداءات العدو مستمرة في غزة ونسف واسع شرق خان يونس وإصابات مختلفة
فلسطين

اعتداءات العدو مستمرة في غزة ونسف واسع شرق خان يونس وإصابات مختلفة

2026-02-13 10:29
72

في اليوم الـ126 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على الفلسطينيين في القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وقد أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء إطلاق نار من الجيش "الإسرائيلي" باتجاه المواطنين؛ خارج الخط الأصفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفجر اليوم الجمعة (13 شباط 2026)، نفذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف واسعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أُصيب مواطنان إثر إطلاق نار من الآليات "الإسرائيلية" في المنطقة ذاتها.

كما ألقت طائرات مسيّرة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" قنابل على منازل المواطنين، في محيط نادي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن إطلاق النار وتقدم الدبابات "الإسرائيلية" أدّيا إلى وقوع عدد من الإصابات، في شارع شارع صلاح الدين في مدينة غزة، ما تسبب في توقف حركة المواطنين على الطريق.

في السياق ذاته، أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار على الصيادين قبالة سواحل مدينة غزة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 593 شهيدًا، إضافة إلى 1583 مصابًا، فيما بلغت حصيلة الشهداء الذين انتشلوا 724، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة. وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 72,049 شهيدًا، و171,691 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
العدو يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت طولكرم وجنين ورام الله
العدو يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت طولكرم وجنين ورام الله
فلسطين منذ 3 ساعات
اعتداءات العدو مستمرة في غزة ونسف واسع شرق خان يونس وإصابات مختلفة
اعتداءات العدو مستمرة في غزة ونسف واسع شرق خان يونس وإصابات مختلفة
فلسطين منذ 3 ساعات
القيادة الرياضية الفلسطينية طالبت روما باستبعاد
القيادة الرياضية الفلسطينية طالبت روما باستبعاد "إسرائيل" من المنافسات 
فلسطين منذ 17 ساعة
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفّة الغربية طالت عشرات المواطنين
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفّة الغربية طالت عشرات المواطنين
فلسطين منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
المحكمة العليا بلندن تُبطل حظر
المحكمة العليا بلندن تُبطل حظر "فلسطين أكشن" والحكومة تستأنف
عربي ودولي منذ 4 دقائق
إيران وغزة والكنيست… ثلاث جبهات تضغط على نتنياهو 
إيران وغزة والكنيست… ثلاث جبهات تضغط على نتنياهو 
عين على العدو منذ 3 ساعات
العدو يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت طولكرم وجنين ورام الله
العدو يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت طولكرم وجنين ورام الله
فلسطين منذ 3 ساعات
اعتداءات العدو مستمرة في غزة ونسف واسع شرق خان يونس وإصابات مختلفة
اعتداءات العدو مستمرة في غزة ونسف واسع شرق خان يونس وإصابات مختلفة
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة