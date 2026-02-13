في اليوم الـ126 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على الفلسطينيين في القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وقد أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء إطلاق نار من الجيش "الإسرائيلي" باتجاه المواطنين؛ خارج الخط الأصفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفجر اليوم الجمعة (13 شباط 2026)، نفذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف واسعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أُصيب مواطنان إثر إطلاق نار من الآليات "الإسرائيلية" في المنطقة ذاتها.

كما ألقت طائرات مسيّرة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" قنابل على منازل المواطنين، في محيط نادي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن إطلاق النار وتقدم الدبابات "الإسرائيلية" أدّيا إلى وقوع عدد من الإصابات، في شارع شارع صلاح الدين في مدينة غزة، ما تسبب في توقف حركة المواطنين على الطريق.

في السياق ذاته، أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار على الصيادين قبالة سواحل مدينة غزة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 593 شهيدًا، إضافة إلى 1583 مصابًا، فيما بلغت حصيلة الشهداء الذين انتشلوا 724، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة. وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 72,049 شهيدًا، و171,691 مصابًا.

الكلمات المفتاحية