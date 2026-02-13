نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة في 13 شباط 2026، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات في صفوف الشبان واعتداءات ميدانية.

في طولكرم شمالي الضفة، اعتقلت القوات عددًا من الشبان خلال اقتحام ضاحية ذنابة، عُرف منهم: إيهاب خريشي، فادي السرسك ونجلاه سليم وأسيد، عرفات الحاج أحمد، صبري أبو شماس وليث العتيلي.

في بلدة جبع جنوب جنين، اعتُقل ثمانية شبان عقب دهم منازلهم، وهم: مراد الطايش، أحمد السليم، براء نعمان، فريز مازن، براء فايز، أبين محمود عادل، محمود جبر وعبد شنار.

أما في رام الله، فقد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شابين، في بلدة ترمسعيا شمال شرق المدينة، كما احتجزت الشاب إسماعيل سائد لساعات بعد مداهمة منزله قبل أن تفرج عنه لاحقًا.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان، غرب المدينة، واعتقلت كلا من: أُبي ربحي مرعي، وعمار ياسر ريان، وأحمد أنور ريان، وعمر طلال عاصي، وفؤاد أحمد عاصي، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل واعتقلت عددًا من الشبان.

وفي طوباس، اقتحمت آليات عسكرية "إسرائيلية" المدينة من دون أن يُبلغ عن تنفيذ اعتقالات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وإبراهيم يقين الجمل، عقب مداهمة منزلهما وتفتيشه في المنطقة الجنوبية من المدينة.

هذا؛ وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات متكررة تنفذها قوات الاحتلال، تترافق وعمليات دهم للمنازل واعتقالات، ضمن سياسة مستمرة تستهدف المواطنين في مختلف المناطق.

