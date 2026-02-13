أفاد موقع "القناة 14 الإسرائيلية" بأنّه "مع اقتراب شهر رمضان المتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل، تُكمل المؤسسة الأمنية والجيش "الإسرائيلي" في هذه الأيام الاستعدادات العملياتية الواسعة في منطقة الضفة الغربية، انطلاقًا من فهم أنه يدور الحديث عن فترة مرشّحة لتوتر أمني وارتفاع الدافعية لتنفيذ عمليات".

وأضاف: "خلال الأيام الأخيرة جرت عملية جاهزية شاملة على المستوى الأركاني، بلغت ذروتها في مجموعة أوامر مشتركة أُجريت بمشاركة قيادة المنطقة الوسطى وسائر أجهزة الأمن: الشاباك والشرطة، بهدف مزامنة النشاط بين الجهات المختلفة والتأكد من الجاهزية لكل سيناريو".

وأردف الموقع "الإسرائيلي": "كجزء من استخلاص العِبر والرغبة في خلق ردع ملموس، تقرر تعزيز القوات ميدانيًا بصورة كبيرة"، مشيرًا إلى أنّ جوهر الاستعداد يرتكز "على نشر مقاتلي لواء الكومندو كقوة رديفة متوفرة، وستبقى هذه القوات في حالة استنفار فوري لتوفير استجابة نوعية وسريعة لأي حادث مفاجئ أو محاولة عملية مركّبة".

بحسب الموقع "يشددون في الجيش "الإسرائيلي" على أن الهدف هو إنشاء "غطاء كامل وقوي" حول المنطقة خلال الأيام القريبة، حتى قبل بدء الصيام"، لافتًا إلى أنّ هذا الغطاء لا يشمل فقط القوات المقاتلة، بل أيضًا تعزيز وسائل جمع المعلومات الاستخبارية ووسائل الحماية، لضمان الهدوء ومنع امتداد الإرهاب".

