كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي نخبة الاقصاء وانهيار المعايير الوطنية

لبنان

لقاء تنسيقي لتحديد برنامج إحياء ذكرى المناضل معروف سعد ومسيرة الوفاء في الأول من آذار
لبنان

لقاء تنسيقي لتحديد برنامج إحياء ذكرى المناضل معروف سعد ومسيرة الوفاء في الأول من آذار

2026-02-13 10:41
التنظيم الشعبي الناصري يبدأ الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ51 لاستشهاد المناضل معروف سعد: "الوفاء لمسيرته مستمر"
71

في إطار الاستعدادات لإحياء ذكرى استشهاد المناضل معروف سعد، عُقد لقاء تنسيقي ضمّ أعضاء من قيادة التنظيم الشعبي الناصري ولجنة إحياء الذكرى، بدعوة من أمين عام التنظيم النائب الدكتور أسامة سعد، وذلك في مركز معروف سعد الثقافي.

وتناول المجتمعون برنامج الفعاليات المقرّرة لإحياء الذكرى الحادية والخمسين لاستشهاد المناضل معروف سعد، حيث جرى عرض الأفكار والمقترحات المتصلة بالأنشطة السياسية والوطنية والثقافية التي ستواكب المناسبة، بما يليق بتاريخ الشهيد ومسيرته النضالية.

وأكد سعد في كلمة له أن الأول من آذار سيكون يوم مسيرة الوفاء للشهيد معروف سعد، مشدّدًا على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاحها من حيث الحشد والتنظيم والشعارات، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بالإعلام والإعلان، والأنشطة المرافقة التي قد تُنظَّم قبل المسيرة أو بعدها، سواء حملت طابعًا رياضيًا أو ثقافيًا أو غيره.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تعبّر عن هوية المدينة الوطنية الجامعة، اللاطائفية واللامذهبية، التي تؤمن بالتنوّع السياسي والديني والمناطقي، لا سيما في مدينة تتميّز بتعدّدها وتنوّع محيطها. وأكد أن نهج الشهيد يقوم على الانحياز للناس المنتجين والكادحين، والدفاع عن حقوقهم في حياة كريمة تشمل الصحة والتعليم والعمل والسكن والغذاء، في ظل معاناة واسعة يعيشها اللبنانيون نتيجة غياب هذه الحقوق.

كما توجّه بالتحية إلى شهداء المدينة وجرحاها وأسرى التحرير، مستذكرًا محطة تحرير صيدا وتضحيات أبنائها.

وتطرّق سعد إلى الواقع العربي، معتبرًا أن الهجمة على الوطن العربي كبيرة وتهدف إلى تفكيك الكيانات الوطنية، مستشهدًا بما تشهده دول عدة مثل سورية والعراق واليمن والسودان وليبيا، مؤكدًا أن لبنان جزء من هذا الواقع ويتأثر به، لا سيما في ظل الانقسامات الطائفية الحادة التي تُضعف البنية الوطنية.

كما تطرّق سعد إلى التحديات الوطنية الراهنة، في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، رافضًا أي شكل من أشكال التطبيع، ومؤكدًا التمسّك بالسيادة الوطنية والوحدة الداخلية.

وشدّد سعد على أن الشهيد معروف سعد حمل قضايا الوطن والأمة، ودافع عن القضية الفلسطينية، وناضل من أجل التغيير السياسي وإسقاط الطائفية السياسية، وعن حقوق الفئات الشعبية ومحدودي الدخل.

وختم بالتأكيد أن إحياء الذكرى هو تجديد للالتزام بالهوية الوطنية الجامعة، وصون للوحدة الوطنية والسلم الأهلي، في مواجهة كلّ أشكال التفكك والانقسام.

الكلمات المفتاحية
صيدا الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس بري يؤكد تمسكه بإجراء الانتخابات ويحذر من بيع الذهب أو تسييله
الرئيس بري يؤكد تمسكه بإجراء الانتخابات ويحذر من بيع الذهب أو تسييله
لبنان منذ 35 دقيقة
الشيخ دعموش: معادلات المقاومة هي التي أبقت لنا بلدًا
الشيخ دعموش: معادلات المقاومة هي التي أبقت لنا بلدًا
لبنان منذ ساعة
منخفض جوي بارد يضرب لبنان.. أمطار غزيرة وثلوج ورياح عاتية
منخفض جوي بارد يضرب لبنان.. أمطار غزيرة وثلوج ورياح عاتية
لبنان منذ ساعتين
شرّي: المقاومة كانت وما تزال الدرع الحصين الذي يحمي سيادة الوطن
شرّي: المقاومة كانت وما تزال الدرع الحصين الذي يحمي سيادة الوطن
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
لقاء تنسيقي لتحديد برنامج إحياء ذكرى المناضل معروف سعد ومسيرة الوفاء في الأول من آذار
لقاء تنسيقي لتحديد برنامج إحياء ذكرى المناضل معروف سعد ومسيرة الوفاء في الأول من آذار
لبنان منذ 3 ساعات
استشهاد مواطن في عدوان
استشهاد مواطن في عدوان "إسرائيلي" جديد جنوب لبنان
لبنان منذ 4 ساعات
لبنانية زوجة فدائي وأم لقائدين شهيد وأسير | من الجنوب إلى الجنوب: حياةٌ كلّها مقاومة
لبنانية زوجة فدائي وأم لقائدين شهيد وأسير | من الجنوب إلى الجنوب: حياةٌ كلّها مقاومة
مقالات مختارة منذ 6 ساعات
جمعية
جمعية "وتعاونوا" تطلق حملة في شهر رمضان لمساعدة 60 ألف عائلة لبنانية و36 بلدة جنوبية
لبنان منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة