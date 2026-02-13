تحت شعار الوفاء للدماء الزاكية، وفي مناسبة ذكرى القادة الشهداء، أقام حزب الله في بشامون في مجمع الرسول الأكرم (ص)، لقاءً سياسيًّا استضاف فيه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شرّي، بحضور جمع من الفعاليات الاجتماعية والبلدية والاختيارية ولفيف من العلماء وأهالي المنطقة.

البداية كانت مع تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ قدّم النائب شرّي عرضًا تاريخيًا وسياسيًا مفصلًا عن دور المقاومة في حماية لبنان، مستعرضًا المحطات المفصلية منذ العام 1982 وصمود المقاومة في وجه الاحتلال، وصولًا إلى الإنجازات الميدانية والسياسية في حرب الستة وستين يومًا.

كما أكد النائب شرّي أن المقاومة كانت وما تزال الدرع الحصين الذي يحمي سيادة الوطن، ويصون كرامة أبنائه أمام التهديدات المستمرة.

عن استحقاق الانتخابات النيابية، قدم النائب شرّي شرحًا تفصيليًا عن أهمية الاستحقاقات القادمة، مشددًا على ضرورة الوعي السياسي والتمسك بالخيارات التي تحفظ قوة لبنان وتوازناته الداخلية، واضعًا الحاضرين في صورة التوجّهات العامة والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجمهور في هذه المرحلة.

بعدها، أقيمت ورشة عمل تحت عنوان "التثقيف الانتخابي"، قدمها الأستاذ حسن الغضبان؛ تضمنت شرحًا تقنيًا لآليات الاقتراع، وتوضيحًا للقوانين الانتخابية النافذة ورفع مستوى وعي الكوادر والأهالي عن كيفية المشاركة الفعالة والمنظمة في العملية الانتخابية.

في الختام، جرى نقاش مفتوح أجاب فيه النائب شرّي عن أسئلة الحضور، مؤكدًا تلاحم القاعدة الشعبية مع قيادتها في الميادين كافة.

الكلمات المفتاحية