ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
"نيويورك تايمز": إرسال حاملة الطائرات "فورد" إلى الشرق الأوسط 

2026-02-13 10:56
صحيفة "نيويورك تايمز" تؤكد نقلًا عن مسؤولين أميركيين ​أن حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" والسفن المرافقة لها ستُرسل من منطقة البحر الكاريبي إلى ‌"الشرق الأوسط".
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، ​أن حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" والسفن المرافقة لها ستُرسل من منطقة البحر الكاريبي إلى ‌"الشرق الأوسط".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه ‌يفكر ⁠في ​إرسال حاملة طائرات ثانية إلى "الشرق الأوسط" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأمس الخميس، قال ⁠ترامب إن على واشنطن أن تبرم اتفاقًا مع طهران، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن ​الاتفاق قد يبرم خلال الشهر المقبل.

وقال ⁠للصّحافيين: "علينا إبرام ​اتفاق، وإلا فستكون العواقب وخيمة للغاية".

يذكر أن حاملة الطائرات الأولى "أبراهام لينكولن" وعددًا من المدمرات المزودة ​بصواريخ موجهة وصلت إلى "الشرق الأوسط" في كانون الثاني/ يناير الفائت.

ويأتي هذا في ظل التهديدات الأميركية المتواصلة ضدّ إيران بشن هجوم جديد عليها، وفي ظل جولة مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين انعقدت في مسقط، الأسبوع الماضي.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الشرق الأوسط
