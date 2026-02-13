كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، ​أن حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" والسفن المرافقة لها ستُرسل من منطقة البحر الكاريبي إلى ‌"الشرق الأوسط".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه ‌يفكر ⁠في ​إرسال حاملة طائرات ثانية إلى "الشرق الأوسط" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأمس الخميس، قال ⁠ترامب إن على واشنطن أن تبرم اتفاقًا مع طهران، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن ​الاتفاق قد يبرم خلال الشهر المقبل.

وقال ⁠للصّحافيين: "علينا إبرام ​اتفاق، وإلا فستكون العواقب وخيمة للغاية".

يذكر أن حاملة الطائرات الأولى "أبراهام لينكولن" وعددًا من المدمرات المزودة ​بصواريخ موجهة وصلت إلى "الشرق الأوسط" في كانون الثاني/ يناير الفائت.

ويأتي هذا في ظل التهديدات الأميركية المتواصلة ضدّ إيران بشن هجوم جديد عليها، وفي ظل جولة مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين انعقدت في مسقط، الأسبوع الماضي.

الكلمات المفتاحية