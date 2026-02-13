كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي استطلاع رأي: "الإسرائيليون" لا يثقون بنتنياهو

عربي ودولي

العراق ينقل 5064 إرهابيًا إلى سجن واحد بناءً على طلب التحالف الدولي
عربي ودولي

العراق ينقل 5064 إرهابيًا إلى سجن واحد بناءً على طلب التحالف الدولي

2026-02-13 11:16
وزارة العدل العراقية تؤكد نقل 5064 إرهابياً إلى سجن واحد وبدء التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي بتنسيق مع التحالف الدولي.
45

أعلنت وزارة العدل العراقية نقل 5064 إرهابيًا إلى أحد السجون في العراق، وذلك بناءً على طلب من التحالف الدولي، في ما يتكفل الأخير بعملية إطعامهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم حتّى الآن بلغ 5064، من بينهم أكثر من 270 عراقيًا، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية، في ما يحمل العدد المتبقي جنسيات أخرى.

وأوضح أن جميع الإرهابيين وُضعوا في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي.

وأكد لعيبي أن العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وأن استضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين واحتجازهم جاءا بناءً على طلب من التحالف الدولي.

من جهته، شدد وزير العدل خالد شواني على أن الإجراءات المتّخذة بشأن هؤلاء الإرهابيين تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي، مؤكدًا أن عملية إطعام عناصر "داعش" يتكفل بها التحالف الدولي وليس العراق.

الكلمات المفتاحية
العراق داعش الإرهاب
إقرأ المزيد
المزيد
المحكمة العليا بلندن تُبطل حظر
المحكمة العليا بلندن تُبطل حظر "فلسطين أكشن" والحكومة تستأنف
عربي ودولي منذ 6 دقائق
تدهور صحة عمران خان في سجنه: فقد شبه كامل للبصر في عينه اليمنى
تدهور صحة عمران خان في سجنه: فقد شبه كامل للبصر في عينه اليمنى
عربي ودولي منذ ساعة
جنرال أميركي: الجيش الأميركي عاجز عن هزيمة الجيوش القوية
جنرال أميركي: الجيش الأميركي عاجز عن هزيمة الجيوش القوية
عربي ودولي منذ ساعة
العراق ينقل 5064 إرهابيًا إلى سجن واحد بناءً على طلب التحالف الدولي
العراق ينقل 5064 إرهابيًا إلى سجن واحد بناءً على طلب التحالف الدولي
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
العراق ينقل 5064 إرهابيًا إلى سجن واحد بناءً على طلب التحالف الدولي
العراق ينقل 5064 إرهابيًا إلى سجن واحد بناءً على طلب التحالف الدولي
عربي ودولي منذ ساعتين
هكذا يرى العراقيون الثورة الإسلامية الإيرانية
هكذا يرى العراقيون الثورة الإسلامية الإيرانية
خاص العهد منذ 3 أيام
عملية الردع الرابعة: الحشد الشعبي يفكك البنى اللوجستية لـ
عملية الردع الرابعة: الحشد الشعبي يفكك البنى اللوجستية لـ "داعش" في صلاح الدين وديالى
عربي ودولي منذ 4 أيام
قبلان في
قبلان في "مؤتمر الحسين" في بغداد: سنبقي أعيننا على عدونا وسنواجهه بصدورنا
لبنان منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة