أعلنت وزارة العدل العراقية نقل 5064 إرهابيًا إلى أحد السجون في العراق، وذلك بناءً على طلب من التحالف الدولي، في ما يتكفل الأخير بعملية إطعامهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم حتّى الآن بلغ 5064، من بينهم أكثر من 270 عراقيًا، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية، في ما يحمل العدد المتبقي جنسيات أخرى.

وأوضح أن جميع الإرهابيين وُضعوا في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي.

وأكد لعيبي أن العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وأن استضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين واحتجازهم جاءا بناءً على طلب من التحالف الدولي.

من جهته، شدد وزير العدل خالد شواني على أن الإجراءات المتّخذة بشأن هؤلاء الإرهابيين تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي، مؤكدًا أن عملية إطعام عناصر "داعش" يتكفل بها التحالف الدولي وليس العراق.

