وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:

طقس مستقر ودافئ نسبيًّا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتّى ظهر هذا اليوم حيث تتأثر المنطقة تدريجا ابتداء من بعد الظهر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يحمل معه امطارا غزيرة، ثلوجا على المرتفعات، عواصف رعدية ورياحا ناشطة، يستمر تأثيره حتّى مساء السبت حيث يتحول إلى مستقر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار. تنخفض درجات الحرارة سريعًا اعتبارا من الظهر وترتفع الرطوبة فتتكاثف الغيوم، تهطل أمطار موحلة في بدايتها، ثمّ تشتد غزارتها وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل إلى 75 كم/س، اما في المناطق الشمالية من المتوقع ان تتخطّى الـ 75 كلم/س ليل الجمعة - صباح السبت، وتتساقط الثلوج اعتبارا من 1900 متر.

السبت:

غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة في الفترة الصباحية تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، كما تنشط الرياح لتصل إلى 75 كم/س مع بقاء احتمال تخطي الـ 75 كلم/س في المناطق الشمالية في تلك الفترة حيث يرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، تتساقط الثلوج اعتبارا من 1800 متر ثمّ تنحسر الأمطار تدريجا خلال الليل ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة.

الأحد:

قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الاثنين:

مشمس إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع ونسبة رطوبة منخفضة.

- الحرارة على الساحل من 13 إلى 16 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 11 درجة، في الداخل من 6 إلى 11 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كم/س، تشتد أحيانا فتقارب الـ 75 كم/س، ومن المتوقع ان تتخطّى الـ 75 كلم/س في المناطق الشمالية.

- الانقشاع: متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70 %

- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,25

- ساعة غروب الشمس: 17,20.

