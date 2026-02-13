فقد رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان، وهو المسجون حاليًا، بصره بشكل شبه تام في عينه اليمنى، ما أثار مخاوف جديدة بشأن صحته، وفقًا لما أكده محاميه سلمان صفدر.

هذا؛ وكان قد قدّم المحامي سلمان صفدر، بعد زيارته خان في السجن، تقريرًا إلى رئيس قضاة باكستان والمحكمة العليا يفصّل فيه مخاوفه، ويطلب فيه علاج موكله. وقال المحامي للمحكمة العليا إن موكله فقد 85% من البصر في عينه اليمنى، وهي محنة تضاف إلى التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها خان بالفعل.

وأوضح صفدر، في مؤتمر صحافي، عقد في إسلام آباد، أنّ إحدى عيني خان لا ترى إلا بنسبة 15%. وقال إن عيني خان كانتا دامعتين، ويمسحهما مرارًا وتكرارًا خلال اجتماعهما، معربًا عن خشيته تهيجًا مستمرًا في العين ومشكلات في الرؤية.

كما كان صفدار قد قدم التقرير بعد اجتماع استمر ساعتين مع خان، فأمرت المحكمة العليا، والتي حددت للسلطات يوم 16 شباط، موعدًا نهائيًا للسماح لخان برؤية طبيبه الشخصي ثم إعداد تقرير ثانٍ عن حاله.

بدوره، أكد قاسم خان، نجل خان، أن حال والده هي بسبب "إهمال طبي" في أثناء احتجازه"، فضلًا عن الحرمان المتعمد من العلاج المناسب في السجن. وحمّل قاسم، في منشور على منصة "إكس"، المسؤولية بالكامل للنظام الحاكم ورئيس أركان الجيش و"الدمى التي مكّنت هذه القسوة".

