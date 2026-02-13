أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من أيار المقبل، وقال: "هذا ما أبلغته إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة".

وخلال استقباله في عين التينة نقيب المحامين في بيروت وعددًا من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد، أضاف الرئيس بري: "من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".

وبالنسبة إلى إقرار قانون الفجوة المالية، اعتبر أن "هذا القانون يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن" المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر آذار وذلك كله رهن تعاون الجميع، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلًا أم آجلًا وهذا حق مقدس للمودعين"، محذرًا من "خطورة المس بالذهب في معالجة هذه القضية"، قائلًا: "حذار ثمّ حذار من بيع الذهب أو تسييله، لبنان ليس بلدًا فقيرًا أو مفلسًا، هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب".

وفي ما يتعلق بملف معالجة الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، قال: "منذ اللحظات الأولى لحصول الكارثة قلت إن معالجة هذا الملف يجب أن تكون أولوية وطنية بامتياز ولا بد من إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال لا بل لإنماء لبنان لأن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان ومجابهة الحرمان والإهمال هو كمجابهة الاحتلال واجب وطني يجب أن تتضافر في سبيلها كلّ الجهود الوطنية".

الكلمات المفتاحية