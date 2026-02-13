عربي ودولي
المحكمة العليا بلندن تُبطل حظر "فلسطين أكشن" والحكومة تستأنف
المحكمة العليا في لندن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بحظر منظمة "فلسطين أكشن" باعتبارها "منظمة إرهابية"، وذلك بعد طعن قانوني.
قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة (13 شباط/ فبراير 2026)، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها "منظمة إرهابية"، وذلك بعد طعن قانوني قدمه أحد مؤسسيها.
وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن. وقالت القاضية فيكتوريا شارب إنّ "الحظر أدى إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع".
وأوضحت شارب أنّ الحظر سيظل ساريًا لـ"إتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات التالية".
بدورها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عزمها استئناف حكم المحكمة العليا في لندن.
وقالت محمود في بيان: "أشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية أمر غير متناسب"، مضيفةً: "أنوي محاربة هذا الحكم في محكمة الاستئناف".
وكانت منظمة "فلسطين أكشن" قد حُظرت في تموز/يوليو الماضي بعد أن سلّطت الضوء على شركات دفاع بريطانية مرتبطة بـ"إسرائيل" عبر عمل مباشر، غالبًا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.
ويُذكر أنّ بريطانيا شهدت العديد من التظاهرات والتحركات تضامنًا مع القضية الفلسطينية ورفضًا للإبادة الجماعية في غزّة.