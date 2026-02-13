أفادت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" بأنّ "لجنة الانتخابات المركزية للكنيست قررت اليوم الجمعة أن حزب الليكود سيُجبر على إزالة صورة مزيفة نشرها على حساباته، يظهر فيها يائير لبيد ونفتالي بينيت وكأنهما يشاركان في توحيد "القائمة العربية المشتركة"، إضافة إلى دفع تعويضات قدرها 8500 شيكل لكلٍّ منهما".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الصورة، التي أُنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُظهر الاثنين إلى جانب قادة الأحزاب العربية في لقطة تبدو كأنها "صورة نصر"، وهم يبتسمون ويرفعون أيديهم في الهواء"، موضحةً أنّه "ووفق القرار، الموقّع من قِبل قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، يتعيّن على الليكود إزالة الصورة المزيفة فورًا من جميع حساباته، كما سيتحمل مصاريف التقاضي الخاصة بالاثنين".

وأردفت: "يُذكر أنه في شهر يناير/كانون الثاني، وقّعت أربعة أحزاب عربية على تعهّد بالعمل على إعادة تشكيل "القائمة العربية المشتركة" لخوض الانتخابات معًا، وأكد القادة أن الوحدة السياسية هي أقوى ردّ وضرورة مطلقة لمواجهة سياسات الحكومة، مع الإشارة إلى موجة العنف والجريمة باعتبارها قضية وجودية تتطلب جبهة موحّدة، وبالطبع، لم يشارك بينيت ولبيد في ذلك الاجتماع".

وتابعت "معاريف": "ردّ بينيت عبر منصة إكس قائلًا: "ننتصر على ماكينة السمّ ونُصلح "إسرائيل"".

الكلمات المفتاحية