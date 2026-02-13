كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

تجمع العلماء دعا رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر وطني يخرج بتوصيات رادعة للعدو الصهيوني
لبنان

تجمع العلماء دعا رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر وطني يخرج بتوصيات رادعة للعدو الصهيوني

2026-02-13 16:16
75

دعا المجلس المركزي في "تجمع العلماء المسلمين" رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى "عقد مؤتمر وطني لمناقشة التهديدات الصهيونية وكيفية مواجهتها والخروج بتوصيات رادعة للعدو الصهيوني".

وأشار إلى "خطوات قد تكون نتيجة لهذا المؤتمر أو أن تسبقه، كإعلان لبنان وقف عملية استكمال خطة "حصر السلاح" حتّى يقوم العدوّ الصهيوني بالانسحاب الكامل من الأراضي التي يحتلها وإعادة جميع الأسرى ووقف الاعتداءات بالقصف أو الغارات أو أي نوع من أنواع الاعتداءات، والبدء بإعادة الإعمار ورفع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول". وأضاف: "بعد قيامه بهذه الخطوات يُعقد مؤتمر بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية لدراسة الإستراتيجية الوطنية للدفاع؛ لأن هناك إجماعًا حول الأطماع الصهيونية للبنان في أرضه ومياهه وغازه وثرواته وخيراته".

وإذ حذر تجمع العلماء المسلمين من "هذا الخطر الداهم"، دعا رئيس الجمهورية والحكومة إلى "اتّخاذ الخطوات المناسبة لمواجهته".

واستنكر "إقدام العدوّ الصهيوني على إطلاق نيران رشاشاته على أطراف بلدتي عيترون وبليدا، انطلاقًا من مواقعه في البياض والمالكية"، ودعا الجيش اللبناني "للرد على النيران بمثلها".

وشدد على ضرورة "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبالقانون الساري، لكي تنتج مؤسسات دستورية جديدة، ويُعرف ما هو الرأي الحقيقي للشعب اللبناني مما يحصل"، رافضًا "أي دعوة لتأجيل الانتخابات أو أي تعديل في القانون الساري المفعول".

من جهة أخرى، حيا تجمع العلماء المسلمين "الشعب الإيراني البطل الذي خرج بالملايين في كلّ محافظات إيران، في الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، تأييدًا للدولة وللثورة الإسلامية وللسيد القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، معتبرًا أن هذا التعبير كان "ردًّا عمليًّا على كلّ من يسعى لتخريب المجتمع الإيراني وإدخاله في الفوضى، خصوصًا الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني".

وأدان تجمع العلماء المسلمين "استمرار الاعتداءات الصهيونية على أهالي الضفّة الغربية، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بإلقاء قنابل غاز على الفلسطينيين في بلدة تلفيت في الضفّة الغربية الذين حاولوا التصدي لاعتداءات المستوطنين الصهاينة، ما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم بالاختناق".

كما أدان إطلاق مستوطنين صهاينة النار على أهالي بلدة جبل عين عينيا قرب تلفيت كانوا يحاولون الوصول إلى أراضيهم لحراثتها.

