أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مبادرة "سوا بالصيام"، بالتعاون مع أصحاب السوبر ماركت ومستوردي المواد الغذائية والنقابات الغذائية، بهدف تخفيض أسعار 21 سلعة من المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير.

وتشمل المبادرة السوبر ماركت الـ27 الأكبر في لبنان، إضافة إلى أكثر من 180 نقطة بيع على مختلف الأراضي اللبنانية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال مواسم الصيام.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقده وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الجمعة 13 شباط/فبراير 2026، في حضور المدير العام للوزارة محمد أبي حيدر، ومدير مصلحة حماية المستهلك طارق يونس، وبمشاركة نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد، ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى جانب نقباء عن عدد من النقابات الغذائية، منها نقابات اللحوم والدواجن والخضار والمطاحن.

وأكد البساط في كلمته أن "مواسم الصيام تتجدد فيها معاني التضامن والتكافل التي يقوم عليها مجتمعنا"، مشددًا على إدراك الوزارة لحجم التحديات التي يواجهها المواطن.

وقال اليساط إن: "مكافحة الغلاء وتحسين الوضع المعيشي أولوية لدينا، عبر خطوات عملية مثل تكثيف زيارات المراقبين في مصلحة حماية المستهلك، وتفعيل قانون المنافسة، وتسهيل إجراءات الاستيراد لتخفيض الكلفة".

وأضاف: "نطلق اليوم مبادرة جديدة هي مبادرة "سوا بالصيام"، بهدف تخفيض أسعار سلعة من 21 سلعة غذائية أساسية من الأكثر استهلاكًا، مثل الزيوت والسكر والحبوب وغيرها، بحسم يبدأ من 15 في المئة ويرتفع، ويشارك فيها نحو 27 سوبرماركت على الأراضي اللبنانية تحت مظلة نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان".

وثمّن وزير الاقتصاد تجاوب النقابات وتعاونها، مؤكدًا أن المبادرة تشكّل نموذجًا إيجابيًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الغلاء المعيشي، ومشددًا على أن الوزارة ستواكب تنفيذها من خلال متابعة ميدانية منتظمة.

وختم البساط متوجهًا بالتهنئة في موسمَي الصيام قائلًا: "في هذه الأيام المباركة، نعمل لترجمة قيم التضامن إلى أفعال وتعزيز الاستقرار المعيشي وصون كرامة المواطن. صوم مقبول للإخوة المسيحيين ورمضان كريم للإخوة المسلمين، وكلّ عام والجميع بخير".

الكلمات المفتاحية