ندوة فكرية في الهرمل لمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
ندوة فكرية في الهرمل لمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

2026-02-13 17:02
69

إحياءً للذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، نظّم مركز الإمام الخميني (قده) الثقافي في الهرمل ندوة فكرية في حسينية أبي الفضل العباس (ع) في حي الدورة الشمالي، بعنوان: "إيران: دولة الإسلام وحارسة قيمه".

حاضر في الندوة مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، بحضور علماء دين، وحشد من الفعاليات الاجتماعية والأهالي في المنطقة.

وتناول السيد فحص في كلمته المراحل التي مرت بها الثورة الإسلامية حتى انتصارها، مشيدًا بالقيادة التي اضطلع بها الإمام روح الله الخميني (قده)، ومن بعده الإمام السيد علي الخامنئي، في إدارة شؤون الدولة ومواجهة الاستكبار الأميركي والعدو الصهيوني.

وأشار إلى أن إيران تدافع اليوم عن سيادتها في مواجهة التهديدات الأميركية – الصهيونية، وترفع سقف المواجهة دون أي تنازل عن سيادتها، لافتًا إلى أنه "في لبنان، يتم الخضوع للشروط الأميركية دون تحرير المواقع المحتلة والأسرى من سجون العدو، ودون إنجاز إعادة الإعمار".

وتخللت الندوة مداخلات شددت على أهمية إحياء المناسبة، واستحضار دلالاتها السياسية والفكرية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

الكلمات المفتاحية
لبنان مراكز الإمام الخميني الثقافية ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
