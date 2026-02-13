كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي افتتاح معرض صور في مجمع الإمام المجتبى (ع) لمناسبة انتصار الثورة الإيرانية

لبنان

حزب الله في الجية أطلق ماكينته الانتخابية بلقاء سياسي جامع
لبنان

حزب الله في الجية أطلق ماكينته الانتخابية بلقاء سياسي جامع

2026-02-13 18:21
71

تحت عنوان "صوتكم… وفاءً لهم"، أطلق حزب الله في بلدة الجية ماكنته الانتخابية، حيث نظّم لقاء سياسي مع معالي الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم في مجمع المصطفى (ص)، بحضور حشدٍ من الفعاليات والشخصيات والعلماء وأبناء البلدة.

وخلال اللقاء أكد بيرم على مجموعة من الثوابت والمعاني، فقال إن "الهدف الأكبر هو الله تعالى، والعمل في الشأن العام من منطلق القيم والإيمان، وسبيلنا نحو العزة والكرامة يرتكز على: الثبات، الصبر، الصدق، والبصيرة، وترسيخ هيبة محور الحق في نفوس أهل الباطل والإرهاب".
 
وأضاف: "قد تتبدل الأيام بيننا وبين خصومنا، ولكن لا هزيمة مع التمسك بالحق، لا سيما مع استلهام نموذج الحسين بن علي وزينب بنت علي والأنصار، حيث يتقدم التكليف على العاطفة، وبالتالي لا تراجع عن المواجهة في ميادين الحق".
 
وشدد بيرم على أهمية المشاركة في الانتخابات والحضور الفاعل في الميدان الانتخابي، والعمل على رفع نسبة الاقتراع لما لها من تأثير حاسم، في مقابل محاولات الخصوم التأثير على الأجواء وصرف الناس عن مشروع الحق والكرامة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله مصطفى بيرم
إقرأ المزيد
المزيد
القطاع الرابع أحيا الذكرى السنوية لشهداء المقاومة في شهر شباط
القطاع الرابع أحيا الذكرى السنوية لشهداء المقاومة في شهر شباط
لبنان منذ 47 دقيقة
#أبناء_الولاية.. موقع العهد يدعو للمشاركة في حملة إلكترونية بذكرى الشهداء القادة
#أبناء_الولاية.. موقع العهد يدعو للمشاركة في حملة إلكترونية بذكرى الشهداء القادة
لبنان منذ 51 دقيقة
ناصر الدين يطلق الإرشادات الغذائية المستدامة: خطوة وطنية لتعزيز الصحة والأمن الغذائي
ناصر الدين يطلق الإرشادات الغذائية المستدامة: خطوة وطنية لتعزيز الصحة والأمن الغذائي
لبنان منذ 59 دقيقة
افتتاح معرض صور في مجمع الإمام المجتبى (ع) لمناسبة انتصار الثورة الإيرانية
افتتاح معرض صور في مجمع الإمام المجتبى (ع) لمناسبة انتصار الثورة الإيرانية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله في الجية أطلق ماكينته الانتخابية بلقاء سياسي جامع
حزب الله في الجية أطلق ماكينته الانتخابية بلقاء سياسي جامع
لبنان منذ ساعتين
الشيخ دعموش: معادلات المقاومة هي التي أبقت لنا بلدًا
الشيخ دعموش: معادلات المقاومة هي التي أبقت لنا بلدًا
لبنان منذ 8 ساعات
شرّي: المقاومة كانت وما تزال الدرع الحصين الذي يحمي سيادة الوطن
شرّي: المقاومة كانت وما تزال الدرع الحصين الذي يحمي سيادة الوطن
لبنان منذ 10 ساعات
لا قطيعة بين بكركي وحزب الله
لا قطيعة بين بكركي وحزب الله
مقالات مختارة منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة