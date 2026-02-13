تحت عنوان "صوتكم… وفاءً لهم"، أطلق حزب الله في بلدة الجية ماكنته الانتخابية، حيث نظّم لقاء سياسي مع معالي الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم في مجمع المصطفى (ص)، بحضور حشدٍ من الفعاليات والشخصيات والعلماء وأبناء البلدة.

وخلال اللقاء أكد بيرم على مجموعة من الثوابت والمعاني، فقال إن "الهدف الأكبر هو الله تعالى، والعمل في الشأن العام من منطلق القيم والإيمان، وسبيلنا نحو العزة والكرامة يرتكز على: الثبات، الصبر، الصدق، والبصيرة، وترسيخ هيبة محور الحق في نفوس أهل الباطل والإرهاب".



وأضاف: "قد تتبدل الأيام بيننا وبين خصومنا، ولكن لا هزيمة مع التمسك بالحق، لا سيما مع استلهام نموذج الحسين بن علي وزينب بنت علي والأنصار، حيث يتقدم التكليف على العاطفة، وبالتالي لا تراجع عن المواجهة في ميادين الحق".



وشدد بيرم على أهمية المشاركة في الانتخابات والحضور الفاعل في الميدان الانتخابي، والعمل على رفع نسبة الاقتراع لما لها من تأثير حاسم، في مقابل محاولات الخصوم التأثير على الأجواء وصرف الناس عن مشروع الحق والكرامة.

الكلمات المفتاحية