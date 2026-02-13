كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

افتتاح معرض صور في مجمع الإمام المجتبى (ع) لمناسبة انتصار الثورة الإيرانية
لبنان

افتتاح معرض صور في مجمع الإمام المجتبى (ع) لمناسبة انتصار الثورة الإيرانية

2026-02-13 18:36
59

بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، افتتح حزب الله- في القطاع الثالث وشعبة المجتبى (ع)، معرض صور في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور إمام المجمع الشيخ خليل رزق، وعدد من العلماء والفعاليات والأهالي.

فبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى الشيخ حسام منصور كلمة من وحي المناسبة، ثم جرى قص شريط افتتاح المعرض الذي يضم صورًا تحكي سيرة انتصار الثورة الإيرانية المباركة، كما جرى عرض فيلم عن أيام عشرة الفجر.

الكلمات المفتاحية
لبنان ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
مشاركة