بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، افتتح حزب الله- في القطاع الثالث وشعبة المجتبى (ع)، معرض صور في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور إمام المجمع الشيخ خليل رزق، وعدد من العلماء والفعاليات والأهالي.

فبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى الشيخ حسام منصور كلمة من وحي المناسبة، ثم جرى قص شريط افتتاح المعرض الذي يضم صورًا تحكي سيرة انتصار الثورة الإيرانية المباركة، كما جرى عرض فيلم عن أيام عشرة الفجر.

