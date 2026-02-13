كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي ناصر الدين يطلق الإرشادات الغذائية المستدامة: خطوة وطنية لتعزيز الصحة والأمن الغذائي

رياضة

بطولة لبنان: فوز الأنصار على الصفاء وتعادل العباسية والتضامن
رياضة

بطولة لبنان: فوز الأنصار على الصفاء وتعادل العباسية والتضامن

2026-02-13 19:20
43

احتفظ الأنصار المتصدر وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان والبالغة 15، بفوزه على الصفاء 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر الجمعة 13 شباط/فبراير 2026 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية على مستنقع مائي جراء المطر، في افتتاح المرحلة الـ 15، الرابعة إيابًا، من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم.

وسجل إصابة الفوز لـ "الزعيم الأخضر" علي طنيش "سيسي" في الدقيقة 81 من ضربة حرة من مشارف المنطقة.

وعلى ملعب "عباس ناصر" في بلدة العباسية الجنوبية، تعادل الرياضي العباسية والتضامن صور 1 - 1، في الأسبوع الخامس عشر من الدوري اللبناني على ملعب عباس ناصر. سجل للعباسية صموئيل أوفوري في الدقيقة 12.

وعادل للتضامن صور باشير تور في الدقيقة 17.

الكلمات المفتاحية
كرة القدم الرياضة نادي الانصار
إقرأ المزيد
المزيد
بطولة لبنان: فوز الأنصار على الصفاء وتعادل العباسية والتضامن
بطولة لبنان: فوز الأنصار على الصفاء وتعادل العباسية والتضامن
رياضة منذ ساعة
قرعة دوري أمم أوروبا 2026:
قرعة دوري أمم أوروبا 2026: "مجموعة موت" نارية تضم إسبانيا وإنكلترا وكرواتيا
رياضة منذ 22 ساعة
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا:
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا: "اسألوا ريال مدريد"
رياضة منذ يومين
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
النجمة والحكمة إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم
رياضة منذ يومين
مقالات مرتبطة
بطولة لبنان: فوز الأنصار على الصفاء وتعادل العباسية والتضامن
بطولة لبنان: فوز الأنصار على الصفاء وتعادل العباسية والتضامن
رياضة منذ ساعة
قرعة دوري أمم أوروبا 2026:
قرعة دوري أمم أوروبا 2026: "مجموعة موت" نارية تضم إسبانيا وإنكلترا وكرواتيا
رياضة منذ 22 ساعة
القيادة الرياضية الفلسطينية طالبت روما باستبعاد
القيادة الرياضية الفلسطينية طالبت روما باستبعاد "إسرائيل" من المنافسات 
فلسطين منذ يوم
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا:
فليك يرد على منتقدي مسار برشلونة في كأس ملك إسبانيا: "اسألوا ريال مدريد"
رياضة منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة