احتفظ الأنصار المتصدر وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان والبالغة 15، بفوزه على الصفاء 1 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر الجمعة 13 شباط/فبراير 2026 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية على مستنقع مائي جراء المطر، في افتتاح المرحلة الـ 15، الرابعة إيابًا، من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم.

وسجل إصابة الفوز لـ "الزعيم الأخضر" علي طنيش "سيسي" في الدقيقة 81 من ضربة حرة من مشارف المنطقة.

وعلى ملعب "عباس ناصر" في بلدة العباسية الجنوبية، تعادل الرياضي العباسية والتضامن صور 1 - 1، في الأسبوع الخامس عشر من الدوري اللبناني على ملعب عباس ناصر. سجل للعباسية صموئيل أوفوري في الدقيقة 12.

وعادل للتضامن صور باشير تور في الدقيقة 17.

الكلمات المفتاحية