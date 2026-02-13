دعا موقع العهد الإخباري جمهور المقاومة وأبناء "الشهيد الأقدس" إلى المشاركة الواسعة في حملة إلكترونية عبر هاشتاغ #أبناء_الولاية، وذلك بمناسبة ذكرى الشهداء القادة.

وتأتي هذه المشاركة تجديدًا للعهد، انطلاقًا من أن "الجمهورية الإسلامية هي الحرم"، وأن مسيرة المقاومة الممتدة من خلدة إلى صور، مرورًا ببيروت والشام وصولًا إلى طريق القدس، تجسد حكاية "أبناء الولاية" الذين يتمسكون بهويتهم الخمينية وولائهم الخامنئي.

موعد الانطلاق

حدد الموقع موعد انطلاق الحملة والهاشتاغ يوم السبت، الموافق 14 شباط/فبراير 2026، ابتداءً من الساعة السابعة والنصف مساءً. ومن المتوقع أن تشهد الحملة تفاعلًا واسعًا يعكس التمسك بالثوابت التي خطّها الشهداء القادة بدمائهم.

